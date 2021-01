Para los que quieran regresar a las salas de cine, siguiendo los debidos protocolos de seguridad, estrenando esta semana en Fine Arts se encuentra “Sanguinetti”, un drama protagonizado por Ernesto y Natalia Benvenuto, que sigue la vida de un padre luego de recibir una visita inesperada de su hija después de años sin verse.

Por otro lado, entre los estrenos más destacados dentro de las plataformas de “streaming” se encuentran la cinta de crimen “The White Tiger” de Netflix, la segunda parte del especial de “Euphoria” con Zendaya de HBO Max y el documental “In & Of Itself” con el mago Derek DelGaudio de Hulu.

Sanguinetti

La cinta sigue la vida de una periodista chilena, que trabaja casos de derechos humanos, luego de encontrar a su padre en la Ciudad de México después de muchos años sin verlo. Ella descubrirá una conexión entre su pasado, su padre y México.

Género: Drama

Elenco: Ernesto Benvenuto y Natalia Benvenuto.

Estreno: 21 de enero en Fine Arts

The White Tiger

Adaptada de la novela de Aravind Adiga bajo el mismo nombre, la cinta sigue la vida de Balram Halwai (Adarsh Gourav) un chofer pobre de una pareja rica de la India quien utiliza su ingenio y astucia para salir de la pobreza y convertirse en un empresario.

Género: Crimen/Drama

Elenco: Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao y Adarsh Gourav.

Estreno: 22 de enero en Netflix

In & Of Itself

El documental sigue al mago Derek DelGaudio mientras intenta comprender la naturaleza ilusoria de la identidad y contesta la simple pregunta de ¿Quién soy yo?.

Género: Documental

Elenco: Derek DelGaudio

Estreno: 22 de enero en Hulu

Especial de Euphoria Parte 2: Jules

La segunda parte del especial seguirá a Jules después de que ella y Rue se separaran trágicamente al final de la primera temporada. Jules se encuentra revisando los eventos que se desarrollaron en la primera temporada mirando aún más los eventos que la han impactado profundamente.

Género: Drama

Elenco: Zendaya, Maude Apatow y Hunter Schafer.

Estreno: 22 de enero en HBO Max