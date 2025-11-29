Tony Germano, reconocido actor oriundo deBrasil, falleció a sus 55 años el pasado lunes 24 de noviembre. Este hombre es recordado de forma especial en el mundo del entretenimiento por haber participado en proyectos deNetflix y Nickelodeon, además de su admirable talento para dar voz a otros personajes.

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con medios locales como Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo, Germano se encontraba en la casa de sus padres en Brasil mientras supervisaba obras de remodelación en el techo. Durante los trabajos, habría perdido el equilibrio y cayó, sufriendo heridas mortales.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a las heridas”, indicó su portavoz en un comunicado.

“Pedimos respeto y comprensión en este momento doloroso para su familia, amigos y colegas. Tony deja un legado de dedicación, generosidad y un inmenso talento que marcó a todos quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”, añadió.

El servicio funerario se realizó el jueves 27 de noviembre en el cementerio Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista.

Esta fue la trayectoria de Tony Germano

Germano era ampliamente reconocido por su labor como actor de doblaje en portugués. Prestó su voz en series como:

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon)

(Nickelodeon) Go, Dog, Go! (Netflix)

La banda sonora en portugués del live action de La Bella y La Bestia (Disney, 2017)

(Disney, 2017) Elena de Avalor

Los Muppets

En teatro, Germano formó parte de montajes emblemáticos como el Fantasma de la Ópera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde. En pantalla, actuó en la películaLabyrinth of Lost Boys(2025), interpretando al doctor Lauro, y enAn Unforgettable Year: Autumn(2023).

Reacciones tras su muerte: luto en el mundo de la actuación

Compañeros de la industria manifestaron su tristeza en redes sociales. El actor Miguel Falabella lo describió como “un profesional intocable”, “un amigo querido” y “un actor dotado”. “Tuve el privilegio de trabajar con él en algunas producciones”, expresó en un homenaje publicado en Instagram.

Por su parte, Matheus Marchetti, director de Labyrinth of Lost Boys, aseguró que la colaboración artística entre ambos “parecía que iba a durar para siempre”. Lo recordó como “una figura paterna en el set” y “alguien en quien cualquiera podía apoyarse”.

“Soy muy afortunado de haber encontrado un alma tan generosa, talentosa y entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros”, escribió.