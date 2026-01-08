Jayne Trcka, mejor recordada como “Miss Mann”, el papel al que dio vida en el 2000, en la cinta “Scary Movie”, murió hace unas semanas a los 62 años, como confirmó su hijo.

“TMZ” publicó la noticia de su fallecimiento, el cual tuvo lugar el viernes, 12 de diciembre, como contó su hijo -del que no se especificó su nombre-, en San Diego, California, ciudad en la que Jayne residía.

Las causas de su muerte siguen sin esclarecerse, pues las investigaciones siguen su curso, como informó el médico forense del estado.

Y, si bien, su rostro es recordado por la aparición que tuvo en la película de comedia, la realidad es que, antes, dedicó gran parte de su vida al físicoculturismo y al modelaje fitness, pues -en su juventud- estudió gimnasia.

Durante la década de los ochenta, participó en diferentes competiciones de rendimiento físico; gracias a su buen desempeño en ese ámbito, Trcka decidió dejar el trabajo que tenía en una agencia de correo postal para enfocarse, por completo, en su desarrollo como culturista.

Con los años también fungió como entrenadora personal certificada, profesión semejante a la que realizaba el personaje de Miss Mann en “Scary Movie”, donde dio vida a la profesora de gimnasia de la secundaria Corpse, donde tienen lugar varios de los acontecimientos de la película.

Desde 2023, comenzó a trabajar como agente inmobiliaria, de acuerdo a la información que está disponible en Internet.