El actor Billy Miller, reconocido por su papel en la famosa serie “General Hospital” murió a sus 43 años.

Miller, quien fue tres veces ganador del Daytime Emmy y que también protagonizó “The Young and the Restless”, falleció el viernes, según informó el periodista de telenovelas Michael Fairman, indicaron varios medios.

Miller murió dos días antes de cumplir sus 44 años. Aún se desconocen las causas de su muerte.

Miller nació el 17 de septiembre de 1979 y creció en Grand Prairie, Texas. Trabajó como modelo antes de ser actor.

Comenzó su etapa actoral en “All My Children”, interpretando a Richie Novak durante un corto tiempo antes de unirse al elenco de “The Young and the Restless” en 2008. Ahí estuvo hasta el 2014.

Sus actuaciones en la serie lograron que se alzara con tres premios Emmy diurnos; dos como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática y uno como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Se unió al elenco de “General Hospital” en 2014 e interpretó a Jason Morgan y Drew Cain hasta el 2019.

Tuvo también apariciones en la serie “Suits”, que protagonizó por Meghan Markle. Asimismo actuó en series como “Ray Donovan” de Showtime y “Truth Be Told” de Apple TV+.