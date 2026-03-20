Chuck Norris, el maestro de artes marciales y estrella de acción cuyos papeles en Walker, Texas Ranger y otros programas de televisión y películas lo convirtieron en un ícono del tipo duro —inspirando parodias en internet y la admiración de presidentes— ha fallecido a los 86 años.

Norris murió el jueves, en lo que su familia describió como un “fallecimiento repentino”.

“Si bien nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz”, dijo la familia en un comunicado publicado en redes sociales.

Antes de convertirse en estrella del cine y la televisión, Norris tuvo un éxito arrollador en las artes marciales competitivas. Se convirtió en seis veces campeón mundial invicto de karate profesional en la categoría peso medio. También fundó su propio estilo estadounidense de karate de origen coreano, conocido a veces como Chun Kuk Do, y la United Fighting Arts Federation, que ha otorgado más de 3,300 cinturones negros del Sistema Chuck Norris en todo el mundo. La revista Black Belt finalmente acreditó a Norris en su salón de la fama con un cinturón negro de décimo grado, el honor más alto posible.

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Nacido como Carlos Ray Norris en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, creció en la pobreza. A los 12 años se mudó con su familia a Torrance, California, y se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos tras la secundaria, en 1958. Durante un despliegue en Corea comenzó a entrenar en artes marciales, incluyendo judo y Tang Soo Do.

“Participé en gimnasia y fútbol americano en la North Torrance High”, contó a The Associated Press en 1982. “Jugué algo de fútbol, pero también pasé mucho tiempo en el banquillo. Nunca fui realmente atlético hasta que estuve en el servicio en Corea”.

Tras ser dado de baja honorable en 1962, trabajó como archivero en Northrop Aircraft y solicitó ser policía, pero lo pusieron en lista de espera. Mientras tanto, abrió un estudio de artes marciales, que se expandió a una cadena, con estudiantes que incluyeron a estrellas como Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen, a quien luego acreditó por animarlo a entrar en la actuación.

De un estudio a otro

Norris debutó en el cine como guardia de seguridad sin acreditar en la película de 1968 The Wrecking Crew, que incluyó una pelea con Dean Martin. También había cruzado caminos con Bruce Lee en círculos de artes marciales. Su amistad —a veces como compañeros de sparring— llevó a un icónico enfrentamiento en la película de 1972 Return of the Dragon, en la que Lee pelea y mata al personaje de Norris en el Coliseo de Roma.

Luego actuó en más de 20 películas, como Missing in Action, The Delta Force y Sidekicks.

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“Quería proyectar una cierta imagen en pantalla de un héroe. Había visto muchas películas de anti-héroes en las que el protagonista no era ni bueno ni malo. No había nadie por quien apoyar”, dijo Norris en 1982.

En 1993, asumió su papel más famoso, como agente de la ley que lucha contra el crimen en la serie de TV Walker, Texas Ranger. El programa se transmitió por nueve temporadas y, en 2010, el entonces gobernador Rick Perry le otorgó el título de Texas Ranger honorario. El Senado de Texas más tarde lo nombró texano honorario.

“No se trata de violencia por violencia, sin estructura moral”, dijo Norris a la AP en 1996, hablando sobre el programa. “Intentas retratar el significado correcto de lo que se trata —luchar contra la injusticia con justicia, bueno contra malo… Es entretenimiento para toda la familia".

Norris también hizo una aparición cómica sorpresa como juez decisivo en el partido final de la película de 2004 Dodgeball. Solo en ocasiones ha tomado papeles en años recientes, incluyendo The Expendables 2 en 2012 y la película de acción de ciencia ficción Agent Recon en 2024.

Chuck Norris: el hombre, el meme, la leyenda

Fue alrededor de la época de Dodgeball que su imagen de tipo duro se volvió legendaria, literalmente: los “Chuck Norris Facts” se hicieron virales en internet con afirmaciones exageradas como: “Chuck Norris tuvo un concurso de miradas con el sol — y ganó” o “Querían poner a Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba”.

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Norris finalmente abrazó la absurdidad de la locura de los memes, publicando The Official Chuck Norris Fact Book, que combinaba sus favoritos con historias supuestamente verdaderas y los códigos por los que buscaba vivir. También escribió libros sobre instrucción en artes marciales, una autobiografía, opiniones políticas, ficción histórica de la era de la Guerra Civil y más.

“Para algunos que conocen poco de mis carreras en artes marciales o cine, pero quizás crecieron con Walker, Texas Ranger, parece que me he convertido en un ícono de superhéroe casi mítico”, escribió Norris en el prólogo del libro de hechos. “Me siento halagado y humilde.”

Ese libro recaudó fondos para una organización sin fines de lucro que fundó con el presidente George H.W. Bush, promoviendo la instrucción en artes marciales para niños.

Las declaraciones intencionalmente exageradas se reflejaron en las primarias republicanas de 2008, cuando Norris respaldó al gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y grabó un anuncio jugando con los “Chuck Norris Facts”.

Los seguidores del presidente Donald Trump luego promovieron los “Trump Facts” de manera similar, y los analistas políticos también lo usaron, describiendo la decisión del comandante en jefe de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un “Momento Chuck Norris”, y su efecto inicial en los precios del petróleo como un “Premium Chuck Norris”.

Norris era franco sobre sus creencias cristianas y su apoyo al derecho a portar armas, y respaldó candidatos políticos durante años —incluso hizo paracaidismo con Bush por el 80º cumpleaños del expresidente. Con respecto a Trump, lo apoyó en las elecciones generales de 2016 y escribió columnas elogiándolo sin dar un respaldo explícito en los días previos a las elecciones de 2020 y 2024.

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Norris deja cinco hijos sobrevivientes: los artistas de acrobacias Mike y Eric con su difunta exesposa Dianne Holechek, los gemelos Dakota y Danilee con su esposa Gena Norris, y Dina, fruto de un “affair” de una noche a principios de los años 60, revelado en su autobiografía.

Chuck Norris celebró su cumpleaños poco más de una semana antes de su muerte, publicando un video de sparring en Instagram.

“No envejezco. Subo de nivel”, escribió.