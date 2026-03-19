El famoso actor de películas de acción Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Fuentes cercanas indicaron que en las últimas 24 horas acudió al hospital de Kauai, una de las islas de Hawái, por una emergencia médica que derivó en su hospitalización. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, se reporta que el actor se encuentra de buen ánimo.

El actor celebró su cumpleaños 86 a principios de marzo, y compartió en redes sociales un video en el que aparece ejercitándose junto a un entrenador personal.

Antes de saltar a la pantalla, se destacó como campeón de karate y fundador de su propio estilo, conocido como el Chun Kuk Do.

Norris alcanzó la fama en el cine de acción de los años 70 y 80 con películas como ‘Way of the Dragon’, en la que compartió con el legendario Bruce Lee, y la saga ‘Missing in Action, además de consolidarse en la televisión con la serie ‘Walker, Texas Ranger’ (‘El ranger de Texas’.