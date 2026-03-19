Anuel AA reapareció en las redes sociales tras varios meses de ausencia.

El exponente urbano, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, compartió imágenes en Instagram celebrando el cumpleaños de su hija Cattleya, nacida en marzo de 2023.

Anuel AA celebrando los tres añitos de su hija Cattleya, nacida en marzo de 2023. ( Instagram )

Cattleya es fruto de su relación con la exponente urbana dominicana Yailin La Más Viral.

Anuel AA también es padre de Pablo, su hijo mayor; Gianella, hija de su relación con la colombiana Melissa Vallecilla; y Emmaluna, fruto de su romance con la venezolana Laury Saavedra.

A sus 33 años, Anuel AA ha generado preocupación entre sus seguidores por su estado de salud, ya que ni él ni su equipo han ofrecido declaraciones sobre posibles problemas médicos recientes.