James McCaffrey, actor de la serie Sex and the City, murió a los 65 años después de sufrir de mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas.

El representante de McCaffrey informó a TMZ que la muerte de la estrella se produjo el domingo, aunque fue su amigo Kevin Dillon, de Entourage, quien la dio a conocer la noticia en redes sociales, donde compartió una foto de ambos.

“James McCaffrey tuvimos suerte de haberte conocido. Mi mejor amigo te echaremos de menos”, escribió Dillon en una publicación de Instagram.

El actor también es conocido por poner voz al popular personaje de videojuegos Max Payne y protagonizar el programa de televisión Viper.

Además, apareció en Rescue Me, Revenge, Beautiful People, Law & Order: Special Victims Unit, As the World Turns, Swift Justice, Civil Wars, Canterbury’s Law, Suits, Blue Bloods, Bluff City Law y She’s Gotta Have It.

McCaffrey también incursionó en el cine con actuaciones en The Truth About Cats & Dogs, The Big Short y American Splendor, entre otras.

A McCaffrey le sobreviven su esposa Rochelle Bostrom y su hija Tiernan.