El actor Patrick Muldoon, reconocido por sus papeles en las series Days of Our Lives, Melrose Place y Starship Troopers, falleció el domingo a la mañana luego de sufrir un infarto, en su casa de Beverly Hills, según informó Rolling Stones.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, dado que Muldoon se destacó por su trabajo en series de televisión, cuyos personajes quedaron en la memoria de los televidentes y fueron popularmente conocidos en todo el mundo.

De qué murió Patrick Muldoon

El actor y músico estadounidense, de 57 años, falleció el domingo en su residencia de Beverly Hills, tras sufrir un ataque cardíaco cuando iba a darse una ducha.

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De acuerdo a la información preliminar, Muldoon se encontraba en su casa junto a su novia, y luego del desayuno se dirigió al baño para ducharse.

Aparentemente el actor demoró más de la cuenta, y cuando la novia fue a buscarlo lo encontró en el piso, desvanecido.

Una vez que se dio aviso al servicio de emergencia, un equipo médico se presentó en lugar y, pese a las maniobras de reanimación, no hubo respuesta y se constató el deceso del actor.

Quién era Patrick Muldoon

Muldoon nació en San Pedro, California, el 27 de septiembre de 1968. Tras graduarse en la Universidad del Sur de California en 1991, participó en tres episodios de la serie Saved by the Bell.

Posteriormente, se unió a la popular novela Days of Our Lives como Austin Reed, papel que interpretó de 1992 a 1995 y nuevamente de septiembre de 2011 a julio de 2012. También interpretó a Richard Hart en Melrose Place durante tres temporadas a mediados de los 90.

En el cine, Muldoon formó parte de producciones como Starship Troopers, Born to Ride, Spiders 3D y Saving Christmas.

Mulddon también se desempeñó como productor ejecutivo en The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful y Riff Raff. Más recientemente, encabezó el proyecto Kockroach.