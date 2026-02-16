El legendario actor de Hollywood, Robert Duvall, falleció ayer a sus 95 años. La información fue confirmada este lunes por su esposa Luciana.

La viuda del célebre histrión utilizó las redes sociales para notificar sobre el deceso del galardonado artista. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”, expuso a través de la publicación, también difundida por el portal TMZ.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para ser el centro de atención. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban”, agregó. A su vez, pidió privacidad para la familia mientras asimilan el proceso.

Con una carrera de más de siete décadas, Robert tuvo papeles icónicos en películas como “The Godfather” y “Apocalypse Now “, entre tantas.