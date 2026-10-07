El actor Robert Kelker-Kelly murió el 3 de octubre en Misuri a los 62 años; la causa de su fallecimiento no ha sido divulgada y no se difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias, según publicó TMZ. Era conocido por sus papeles en telenovelas diurnas de la televisión estadounidense.

Kelker-Kelly desarrolló gran parte de su carrera en producciones televisivas de emisión diaria, donde encarnó varios personajes a lo largo de casi tres décadas. Además de su trayectoria como intérprete, el actor también trabajó como piloto profesional, actividad que ejerció junto a su labor artística.

Se incorporó a Days of Our Lives en 1992 para sustituir a Peter Reckell y permaneció en la serie durante tres años. En esa etapa actuó junto a Kristian Alfonso (Hope Brady) y Lisa Rinna (Billie Reed); la trama colocó a Bo Brady como interés amoroso de Billie Reed, y Reckell retomó el personaje en 1995.

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Kelker-Kelly inició su carrera en 1987 en Another World, debutando como Sam Fowler y manteniendo ese papel durante tres años. Participó en más de 400 episodios de la serie entre 1987 y 1998, interpretando además a Bobby Reno y Shane Roberts. Recibió dos premios de Soap Opera Digest: mejor actor principal en 1994 y pareja más popular junto a Lisa Rinna en 1995.

Regresó al género diurno en General Hospital como Stavros Cassadine, con apariciones en 2001, 2002, 2003, 2013 y 2014. La publicación este año de las memorias de Lisa Rinna, You Better Believe I’m Gonna Talk About It, reavivó la atención sobre su relación laboral: Rinna lo calificó de “horrible”, lo acusó de conducta verbalmente abusiva, de ser pasivo-agresivo y manipulador y de usar “juegos mentales”, y escribió “Tenía que trabajar con él todos los días, a menudo medio desnuda para hacer escenas de amor”.

NBC proveyó seguridad a Rinna y a Kristian Alfonso tras la salida repentina de Kelker-Kelly; el actor no respondió públicamente a las acusaciones y Rinna no se ha pronunciado sobre su muerte. Kelker-Kelly apareció en 42 episodios de General Hospital entre 2001 y 2014.