La mañana de este miércoles y través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reportó el fallecimiento del actor Rodrigo Ruiz tras perder la batalla contra el cáncer de colon.

En su publicación, la asociación no sólo lamentó su partida y destacó su gran labor al frente y detrás de las cámaras, ya que también ejercía como director de casting; sino que envió sus condolencias a la familia y los seres queridos del actor.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Ruíz. Actor de teatro y televisión, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como “Imperio de mentiras” y la nueva versión de “Cuna de Lobos”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribieron.

PUBLICIDAD

Ruiz destacó en cine y teatro gracias a sus participaciones en melodramas como “Caer en tentación”, “Mujeres asesinas”, la nueva versión de “Cuna de Lobos” e “Imperio de mentiras” al lado de Angelique Boyer y Andrés Palacios. Su último trabajo fue en la serie “Senda prohibida” donde se encargó de dirigir al elenco.

Tras darse a conocer la noticia, varias celebridades del mundo del espectáculo expresaron su sentir y se dijeron sumamente conmovidos, ya que muchos de ellos fueron testigos de la lucha que Rodrigo libraba contra su enfermedad. “Descansa en paz querido Ro”, escribió Boyer; “Esta noticia duele mucho.Vuela muy alto”, lamentó Oka Giner, mientras que la actriz Cecilia Gabriela le dedicó unas emotivas palabras: “¡Lo lamento tanto Rodrigo! Luchaste tanto! Te abrazo y rezaré por tí y tu familia, agradecida contigo por los momentos clave vividos juntos. Dios te acompañe”.

Rodrigo Ruiz luchaba contra el cáncer de colon desde hacía ya dos años

Fue el pasado 2021, cuando el actor reveló a sus fans y seguidores que había sudo diagnosticado con cáncer de colon, por desgracia, también detalló que la enfermedad ya estaba muy avanzada y que se había propagado a otros órganos.

Pese a todo pronóstico, Ruiz siempre se mantuvo positivo y aferrándose a la posibilidad de salir de esta batalla con vida; incluso utilizó su estado de salud para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud.

Hace tan solo unas semanas, Rodrigo celebró su cumpleaños al lado de su familia y todos sus seres queridos y, mediante una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, agradeció a Dios por su vida y se dijo decidido a seguir adelante: “Dos años de combatir por mi vida , no me queda más que darle Gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga ,por no soltarme de su mano.Vamos por vida”.