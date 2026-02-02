El viernes 30 de enero se confirmó el lamentable fallecimiento de Raúl Benoit, reconocido periodista y escritor colombiano, vinculado al medio de comunicación Univision.

La noticia fue confirmada por su hijo, Felipe Benoit, quien a través de redes sociales compartió un mensaje cargado de emotividad tras el fallecimiento de su padre.

“Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor”, escribió en la cuenta de X (antes Twitter) de Raúl Benoit.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Raúl Benoit?

Respecto a las causas de la muerte de Raúl Benoit, su hijo explicó que el periodista falleció a consecuencia de las secuelas de un accidente cerebrovascular y del avance de la enfermedad de Parkinson. “Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá”, agregó.

PUBLICIDAD

Relacionadas Muere el legendario presentador de Univision Rafael Pineda

En otra publicación realizada en Instagram, Felipe Benoit destacó que su padre fue un hombre “ejemplar, generoso, presente y lleno de enseñanzas”.

“Agradecemos cada historia, cada lección de vida y todo el amor que nos dejó. Siempre vivirá en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Descansa en paz, papá. Siempre estarás con nosotros”, concluyó el post con estas sentidas palabras.

¿Quién era Raúl Benoit?

El periodista Raúl Benoit, quien es hijo de padre francés y madre colombiana, nació en Cali el 12 de agosto de 1960 (65 años).

El también escritor compartió un testimonio sobre su trayectoria profesional y el grave episodio de salud que cambió su vida hace una década.

Benoit inició su carrera en el periodismo en 1976 y, años después, se vinculó a la televisión, un camino que —según relató— estuvo marcado por “triunfos y acusaciones”.

Durante su ejercicio profesional, aseguró que denunció hechos de corrupción política y crímenes del narcotráfico. “Cuando estaba en el periodismo solo quería trabajar y trabajar, sin importar nada más en la vida”, afirmó.

El 2 de marzo de 2015, cuando tenía 54 años, su cuerpo le dio una señal definitiva. “Un día la vida me cambió para siempre. Mi cuerpo me hizo una advertencia”, recordó.

Tras una intensa carga laboral, sufrió un colapso que lo llevó de urgencias a la Cleveland Clinic, en Weston, Florida, y posteriormente a un hospital de rehabilitación en Hialeah, donde permaneció cerca de dos meses.

Benoit explicó que sufrió un accidente cerebrovascular que estuvo a punto de costarle la vida. “Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal”, continuó.

PUBLICIDAD

Los médicos, según él, fueron pesimistas frente a su pronóstico: “Decían que yo no iba a vivir”. Sin embargo, lograron estabilizarlo pese a tratarse de un derrame hemorrágico.

Como consecuencia del tratamiento, desarrolló psoriasis, una enfermedad crónica de la piel. Años después, en 2020, enfrentó una nueva complicación de salud al contagiarse de covid-19.

Posteriormente, recibió el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, una afección neurológica que avanzó de manera gradual.