El actor sueco Kjell Nilsson, conocido mundialmente por interpretar al imponente Lord Humungus en la película Mad Max 2, falleció el jueves a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Chris Carbaugh, quien informó al portal TMZ que Nilsson murió en el estado de Queensland, Australia, rodeado de su familia, luego de una batalla de cuatro años contra una enfermedad renal.

Antes de incursionar en la actuación, Nilsson destacó como levantador de pesas de nivel olímpico, una condición física que resultó clave para conseguir el papel del intimidante líder enmascarado de la banda de saqueadores que enfrentó al personaje de Max Rockatansky en la exitosa cinta de 1981.

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Aunque participó en otras producciones cinematográficas a lo largo de su carrera, fue su interpretación de Lord Humungus la que lo convirtió en una figura inolvidable para los seguidores de la franquicia Mad Max.

Carbaugh describió al actor como una persona generosa e inspiradora, especialmente por su labor como entrenador de pesas.

“Era una persona maravillosa que inspiró a muchas personas como entrenador. Amaba a los fanáticos de Mad Max y siempre abrazó con orgullo el personaje de Lord Humungus”, expresó su representante.

La muerte de Nilsson ha generado múltiples mensajes de despedida entre los seguidores de la saga, quienes recuerdan al actor por dar vida a uno de los villanos más emblemáticos del cine posapocalíptico.