El cine y la televisión mexicana está de luto tras la muerte de Elsa Aguirre, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine nacional y protagonista de decenas de películas que marcaron a varias generaciones.

La noticia fue confirmada este jueves por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que expresó su pesar por el fallecimiento de la actriz y destacó su invaluable aporte a la industria del entretenimiento.

“Una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la época de oro del cine mexicano”, señaló la organización en un comunicado, en el que también recordó que Aguirre fue admirada tanto por su talento interpretativo como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la gran pantalla.

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Durante su prolífica carrera, Elsa Aguirre protagonizó numerosas producciones que se convirtieron en clásicos del cine mexicano, entre ellas Cuidado con el amor, Lluvia roja y La mujer que yo amé.

Su trayectoria también incluyó exitosas participaciones en la televisión, con papeles en telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma, Belinda y Lo que es el amor.

Televisa Espectáculos también lamentó su fallecimiento y la describió como “una de las grandes divas del séptimo arte nacional”, al tiempo que envió sus condolencias a familiares, amigos y admiradores.

La noticia provocó numerosas reacciones en el mundo artístico. La actriz Maribel Guardia la recordó en redes sociales con un emotivo mensaje en el que la describió como “preciosa, inteligente, distinguida y profunda”. Por su parte, la actriz Lorena Meritano expresó simplemente: “Descanse en paz”.

Alejada de los reflectores desde hacía varios años, una de las últimas imágenes públicas de Elsa Aguirre fue compartida en abril de 2025 por la actriz Leticia Calderón, quien publicó en Instagram fotografías de un encuentro que sostuvo con la legendaria intérprete.

Con su partida, México despide a una de las máximas exponentes de su historia cinematográfica, cuyo legado permanecerá vivo a través de las películas y producciones que la convirtieron en un ícono del entretenimiento latinoamericano.