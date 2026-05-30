Los Ángeles. Marcia Lucas, que ganó un Oscar como montadora de la película original de 1977 de Star Wars, “La guerra de las galaxias” y formó parte de un grupo de mujeres cuyo montaje fue esencial para la era del Nuevo Hollywood del cine, ha muerto, según informó el viernes un abogado de su familia. Tenía 80 años.

Lucas, que estuvo casada con el creador de “La guerra de las galaxias” George Lucas de 1969 a 1983, murió el miércoles de cáncer metastásico, dijo la abogada Deidre Von Rock en un correo electrónico a The Associated Press. Murió en Rancho Mirage, California, rodeada de sus seres queridos, dijo Von Rock.

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Marcia Lucas fue la montadora de “El retorno del Jedi” (1983) y de las películas anteriores a “La guerra de las galaxias” dirigidas por George Lucas “THX 1138” y “American Graffiti”.

También formó parte del equipo de montaje de las películas de los años 70 del director Martin Scorsese “Taxi Driver”, “Alicia ya no vive aquí” y “Nueva York, Nueva York”.

El de montadora era un raro puesto creativo de alto nivel en el que una mujer podía hacerse un hueco en Hollywood. Marcia Lucas se convirtió en una de las muchas mujeres cuyo trabajo en la silla de montaje dio sentido al trabajo de los directores abrumadoramente masculinos del Nuevo Hollywood de finales de los sesenta hasta principios de los ochenta, como Dede Allen, montadora de “Bonnie and Clyde” y “Tarde de perros”; Verna Fields, montadora de “Luna de papel” y “Tiburón”; y Thelma Schoonmaker, montadora de la mayoría de las películas de Scorsese a partir de “Toro salvaje”, de 1980.

A menudo se llamó a Lucas el héroe anónimo de “La guerra de las galaxias”, la película original que tras secuelas, precuelas y spinoffs ha pasado a ser conocida por su subtítulo, “Una nueva esperanza”.

Convenció a su entonces marido de que debía hacer que Obi-Wan Kenobi, interpretado por Alec Guinness, muriera en su batalla con sable láser contra Darth Vader y se convirtiera en guía espiritual del Luke Skywalker de Mark Hamill.

Y tuvo que dar sentido a un metraje que podría haber sido un desastre en las manos equivocadas, incluido el ataque rebelde culminante a la Estrella de la Muerte.

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“Era extremadamente complejo y teníamos 12.000 metros de diálogos de pilotos diciendo esto y lo otro. Y ella tuvo que seleccionar todo eso e incluir también todos los combates”, declaró George Lucas a Rolling Stone en una entrevista unos meses después del estreno de la película. “Nadie había intentado nunca entrelazar una historia real con una pelea de perros, y nosotros intentamos hacerlo”.

Lucas nació como Marcia Griffin en Modesto, California, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Se trasladó a Los Ángeles con su madre tras el divorcio de sus padres cuando era pequeña.

Comenzó a trabajar como bibliotecaria cinematográfica y pasó a trabajar como montadora de anuncios, trailers y películas promocionales. Fue ayudante de montaje en el documental “Viaje al Pacífico” para Fields, que también contrató a George Lucas, entonces estudiante de cine en la Universidad del Sur de California.

La pareja se comprometió poco después. Su matrimonio terminaría esencialmente en 1982, pero mantuvieron su divorcio en secreto hasta después del estreno de “El retorno del Jedi” en 1983. Marcia Lucas estuvo casada con Tom Rodrigues, jefe de producción del centro de producción del Rancho Skywalker, de 1983 a 1993.

Le sobreviven sus hijas, Amanda Lucas y Amy Soper, y sus nietos Felix Hallikainen, Aeliana Hallikainen y Knox Soper.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.