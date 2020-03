View this post on Instagram

Soy de pocos amigos y uno de los que más he querido y amado, ya hoy no está💔😭 Es increíble la vida cómo se va en un abrir y cerrar de ojos, a veces creemos que vamos a vivir por mucho tiempo y que vamos a llegar hasta viejitos o que nuestros seres queridos siempre van a estar ahí apenas lleguemos a casa, hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es demasiado corta, con apenas 23 años se fue💔😭 Vivíamos en diferentes ciudades pero sentía que el lazo que teníamos era tan fuerte que cuando el uno necesitaría o quisiera ver al otro ahí íbamos a estar porque fue algo tan firme y real que construimos en un reality, que así fuera con el tiempo o la distancia no se iba a dañar. Yo era para él como una hermanita así como lo soy para @ocampomao los dos me cuidaban, me consentían y se madrugaban a hacerme omelette y unos ricos pancakes, porque yo no sabía cocinar y así estuvieran cansados física y mentalmente nunca me dejaban de lado, siempre era la niña de ellos♥️ Juanda siempre quería que yo me sintiera bien y buscaba algo o hacia algo para no aburrirme y me preguntaba si con él si me sentía bien, tanto así que el sabía que yo era nerviosa y me decía que si quería dormía conmigo y juntábamos las camas para no dormir tan estrechos y yo poder dormir bien y tranquila🥺 Dios mío, si yo pudiera retrocedía el tiempo para volver a vivir esta experiencia una y otra vez al lado de estos hombres !!!!!!! dormíamos, hablábamos por horas porque no había más que hacer, nos reíamos, practicábamos y hasta yo le seguía el cuento con lo del rapeo porque le gustaba improvisar, me identificaba mucho con él, con su locura, sus pataletas y sus ganas de luchar y darlo todo así saliéramos sin un brazo o un pie porque no medíamos consecuencias. Gracias a la vida y a Dios por permitirme conocerte porque dejas en mi una huella gigante amigo de mi alma, mi dupla amarilla, que rico fue haber hecho parte de tu vida, pero te fuiste muy pronto, faltaba mucho más... éramos y siempre seremos los pollitos de la Aldea🐣🐣💛😭 Me voy a quedar con los recuerdos más lindos que me dejaste♥️ para nadie era una secreto lo que él y Mao significaron en mi dentro y fuera del reality, los amo inmensamente !!!!