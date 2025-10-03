Falleció repentinamente la actriz Stunt Diana Marina López Lara, conocida artísticamente como Marina Lars, quien se destacó como doble de acción en televisión y trabajó en la serie de historias mexicanas “Como dice el dicho”. Tenía 28 años.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, comunicó la entidad.

Hasta el momento no se ha revelado la causa ni la fecha exacta de la muerte de Diana Marina López, una apasionada de la música, el patinaje, freeskate y parkour.

Su última publicación en su cuenta de Instagram fue en diciembre de 2023, pero en mayo compartió en sus historias una fotografía junto a la actriz Angelique Boyer, con quien trabajó en “Mujeres Asesinas”.

En la imagen, ambas aparecen vestidas de la misma forma durante el rodaje de la serie, donde aparentemente Diana actuó como doble de Angelique.

Según IMDb, Diana Marina López Lara tiene créditos como doble en:

Especialistas (Preproducción)

Lost Girl (Preproducción)

Hunters (2025) – 2 episodios

Cocodrilos (2025)

Contraataque (2025)

La liberación (2025)

Sangre llama sangre (2024)

Mexico 86 (2024)

Entra en mi vida (2024)

El Conde (2024) – 1 episodio

Acapulco (2024) – 1 episodio

Señorita 89 (2024) – 1 episodio

Chica Conoce Chico (2024)

Mr. & Mrs. Smith (2024) – 1 episodio

Pacto de Sangre (2023) – 10 episodios

Ojitos de huevo (2023) – 8 episodios

Invitación a un Asesinato (2023)

El sabor de la navidad (2023)

Mala fortuna (2023) – 1 episodio

Muxes (2022) – 1 episodio

Doblemente Embarazada 2 (2022)

Como dice el dicho (2018) – 1 episodio

Ay Güey, Chicas Bien (2017) – 1 episodio