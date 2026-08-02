Nueva York. Vincent Pastore, un veterano actor que interpretó a mafiosos y tipos duros, y que fue especialmente conocido por su papel de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie “The Sopranos”, falleció. Tenía 80 años.

Bob McGowan, quien representaba a Pastore desde su participación en “The Sopranos”, declaró a The Associated Press que se enteró de su muerte el sábado a través de otro cliente y actor de la misma serie, Vincent Curatola.

Explicó que el actor fue hallado en su domicilio de City Island, en Nueva York, tras varios días sin noticias suyas.

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McGowan comentó que había estado intentando contactar con Pastore para hablarle de una posible oferta de trabajo.

“Era el cliente más leal y siempre colaboraba con causas benéficas”, dijo McGowan, “y era el tipo de persona dispuesta a ayudar a cualquiera, algo poco común en mi profesión”.

Michael Imperioli, amigo y colaborador de larga trayectoria de Pastore, escribió en Instagram que sentía como si hubiera conocido a Vinny de toda la vida.

“Trabajamos mucho juntos y viajamos por todo Estados Unidos, así como por Italia y Australia. Vivimos muchos buenos momentos y compartimos muchas risas”, rememoró Imperioli. “Vinny era un hermano de buen corazón que se preocupaba profundamente por su familia y sus amigos. Le echaré de menos siempre”.

Pastore apareció en películas desde la década de 1980 y tuvo papeles en grandes producciones como “Goodfellas” y “Awakenings”, ambas de 1990.

A menudo interpretaba a gánsteres. Precisamente uno de esos papeles fue el que le dio mayor fama: su participación a lo largo de 30 episodios como Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, el amigo de Tony Soprano que se convierte en informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en “The Sopranos”.

Nació en el Bronx y creció en la localidad de New Rochelle, Nueva York. Se alistó en la Marina durante la guerra de Vietnam y posteriormente asistió a la Universidad Pace, según su biografía en IMDb.

Le sobrevive su hija, Renee Pastore.