Caribbean University en Bayamón será escenario de una velada cinematográfica el próximo miércoles, 4 de diciembre a las 6:00 p.m., con la proyección de una selección de cortometrajes puertorriqueños y una obra internacional como parte del programa Cine Gira, impulsado por la Alliance Française de Puerto Rico y su Festival de Cine Europeo (FCEPR).

El evento, abierto al público y libre de costo, presentará el cortometraje francés “Doubout”, de los directores Pierre Le Gall y Sarah Malléon (Martinica, Francia), junto a seis nuevas producciones boricuas seleccionadas y recientemente premiadas en la competencia anual del FCEPR, Cortadito 2025: “Engreída” de Omarys Font Torres, “Ketchup” de Emanuel García, “Lo que quedó” de Rolando Meléndez, “Moriviví” de Valeria González Pagán, “¡Pum!" de Kemel Jamis y “Recao” de Dayra Ferrera.

“Presentar por segunda ocasión un evento de cine junto a la Alliance Française de Puerto Rico Cortaditos en Caribbean University representa mucho más que una proyección cinematográfica. Es un acto de compromiso con la formación cultural y crítica de nuestros estudiantes. En un mundo saturado de contenido efímero, ofrecer cine de autor con mirada social y estética cuidadosa es una responsabilidad académica. Nos honra ser parte de esta gira que nutre la sensibilidad, estimula el pensamiento y refuerza el poder del arte como herramienta educativa y de transformación social”, expresó la doctora Ana Cucurella, presidenta de Caribbean University.

Desde Caribbean University, esta alianza resalta el valor formativo del cine como herramienta educativa.

Por su parte, Federico Olivieri, director del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico, destacó: “La misión del Festival es crear puentes culturales a través del cine y fomentar espacios de encuentro que promuevan el diálogo y el intercambio entre Puerto Rico, Francia y Europa. Regresar a Caribbean University para inaugurar nuestra nueva edición de la Cine Gira es motivo de profunda alegría. Esta actividad no sólo abre nuestra ruta de itinerancia que acerca el Festival de la Alliance Française de Puerto Rico a nuevos públicos fuera de San Juan, sino que también nos brinda la oportunidad de volver a celebrar el talento de los cineastas puertorriqueños que han formado parte de Cortadito 2025. Para nosotros, compartir cine —desde las voces emergentes del archipiélago hasta las propuestas contemporáneas del mundo francófono— es reafirmar nuestro compromiso con una cultura cinematográfica plural, accesible y transformadora”.

Este evento forma parte del compromiso de Caribbean University con experiencias académicas y culturales que trascienden el salón de clases, integrando programas como el de Curaduría del Arte, recientemente incorporado en su oferta académica.

Los interesados en participar de la presentación del Cine Gira pueden inscribirse en: https://Cinegira-4dic.eventbrite.com