Hoy, miércoles, inicia la muestra en conmemoración de los 110 años del cine puertorriqueño en Fine Arts de Caribbean Cinemas en Miramar. Es una iniciativa conjunta de Cine Movida y Cine Nuestro, realizada con fondos privados y cuya cartelera incluye trabajos desde la década de 1950 y de la que queda excluida casi por completo la aportación de la mujer en el séptimo arte.

Es un hecho sobre el que la directora Mariem Pérez Riera (Maldeamores, Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, Chamacas, San Juan más allá de las murallas) levanta la voz, consciente de la importancia de que se cuente bien la historia sobre todo lo que tenga relación a todo lo que acontence en Puerto Rico, desde lo político y social hasta el arte y la cultura, porque le tocó experimentar la falta de información en el proceso investigativo para el documental “San Juan más allá de las murallas”.

“Cuando hacen un evento como este, donde se posicionan como una muestra de lo que representa el cine de 110 años de Puerto Rico y no hay mujeres, pues eso es preocupante. Es preocupante sobre todo, porque en los últimos años quienes han llevado la batuta en el cine puertorriqueño y representando a Puerto Rico a nivel internacional han sido mujeres con sus películas”, subrayó.

Algunos ejemplos de estos trabajos de cine dirigidos por mujeres y que han tenido resonancia en festivales internacionales, son “La pecera”, de Glorimar Marrero Sánchez, que estrenó en el prestigioso festival de Sundance, y “Rita Moreno, Just A Girl Who Decided To Go For It”, de la misma Pérez Riera, que estrenó en el mismo festival. Otras directoras con proyectos de cine contemporáneos son Gisela Rosario Ramos, de “Perfume de gardenias”; Noelia Quintero Herencia, de “Papi”; Juliana Maité, de “La receta no incluida”, escrita por Marietere Vélez; y Paloma Suau, de “Las camelias”.

"La pecera", escrita y dirigida por Glorimar Marrero (izquierda), cuenta con las actuaciones de Magali Carrasquillo e Isel Rodríguez. ( Laura T Magruder )

“Se siguen repitiendo patrones que pienso que tienen que ver mucho con lo condicionados que estamos, tanto hombres como mujeres en no darnos cuenta de que seguimos repitiendo esos patrones, y para mí eso es preocupante, porque mujeres como yo que estamos tratando de seguir haciendo cine y seguir haciendo mis propias películas y que hay gremios que escogen y deciden a qué películas se les va a dar dinero y a cuáles no, al no ver nada de mujeres, pues también eso influye”, puntualizó Pérez Riera, quien habló en representación de sus colegas Gisela Rosario Ramos, Karen Rossi, Glorimar Marrero Sánchez, Juliana Maité, Noelia Quintero, Michelle Malley Campos, Sonia Fritz, Karissa Cruz, Beatriz Santiago Muñoz, Inés Mongil, María del Mar Rosario, Kisha Tikina Burgos, Maite Rivera Carbonell y Sofía Gallisá Muriente, entre otras.

Quiero seguir abriendo esos caminos que abrieron otras mujeres por mí y quiero seguir abriéndolos para otras y seguir siendo justas, porque el cine es de todos” - Mariem Pérez Riera, directora de cine

Eduardo Rosado, de Cine Movida, es parte del cuerpo gestor de la muestra, cuya intención, según detalló, era resaltar los momentos importantes dentro de la historia de 110 años del cine de Puerto Rico. Son momentos que la cartelera de la muestra, que se extenderá hasta el míercoles, 10 de mayo, reconoce como Época de oro, La nueva ola, Cine para TV, Cine digital 1, Cine digital 2, Cine digital 3 y Cine actual.

“Chona”, de Sunshine Logroño, por ejemplo, es parte de la muestra porque abrió espacio al cine para televisión. Igualmente aparecen en ese renglón “La noche que apareció Toño Bicicleta”, de Vicente Castro, porque fomentó ese taller de cine en la televisión.

Rosado, no obstante, reconoció que la labor de las directoras puertorriqueñas quedó excluido, sobre todo porque aunque la muestra supone abarcar la historia de 110 años, realmente recoge trabajos hasta el 2017, por lo que los trabajos de los últimos años no entraron en la cartelera. Tampoco se incluyó el cine documental ni el cine queer. Películas iconos como “La guagua aérea”, de Luis Molina, y “La gran fiesta”, de Marcos Zurinaga, tampoco son parte de la cartelera.

“Esto nace de un impulso que a lo mejor no se pensó en el compromiso y el peso que conlleva los 110 años. No hay excusa, no hay razón, no existe, el hecho es que se quedaron fuera colegas cineastas, sobre todo de esta última etapa que están trayendo logros y más logros incluso que los mismos cineastas varones y que los que llevan décadas, que son los maestros y el hecho es que quedan invisibilizadas, eso es un hecho. No intencionalmente, pero ocurre”, admitió el cinéfilo.

Pérez Riera argumentó que la aportación de las mujeres en el cine local tiene mucha historia antes y después del 2017, “y merece ser reconocido”. Mencionó a “pioneras en esta industria, como lo son Poli Marichal (Blue Tropical, Isla postal, Los espejismos de Mandrágora Luna), quien tiene además múltiples cortometrajes que se han exhibido internacionalmente; Ivonne Belén (Julia todo en mí, Una pasión llamada Clara Lair), Ana María García (La operación) y Sonia Fritz (El beso que me diste, América).

"Perfume de gardenias", dirigida por Gisela Rosario y protagonizada por Luz María Rondón. ( Suministrada )

Como balance a lo innegable, Rosado destacó que se incluyeron trabajos previos realizados por mujeres, sea en la producción o dirección, como “Una pasión llamada Clara Lair”, de Ivonne Belén; “Dios los cría”, cuya productora es Blaca Eró; y “Las combatientes”, de Sonia Valentín. Otros igualmente quedaron fuera debido a que no se pudieron obtener copias digitalizadas de los proyectos.

Esta muestra se comentó a organizar en marzo y estrena básicamente dos meses después.

Como posible remedio a este error, Rosado intenta con Caribbean Cinemas de realizar otra muestra que incluya una representación completa de todos los géneros del cine de Puerto Rico, y eso por supuesto incluya el trabajo creativo y artístico de mujeres. Es un esfuerzo que Pérez Riera acepta como un paso positivo.

“Yo acepto que él reconozca el error y me parece bien positivo de su parte querer remediar de alguna manera, incluso, él ya se comunicó conmigo tratando de ver si teníamos nuestras películas disponibles”, indicó la directora. “Si eso tiene que ser para que ahora y para que el año que viene y para que por lo menos hagamos conciencia de nuestras películas y eventualmente no tenga que ser así, pues lo acepto como parte del desarrollo de la inclusión”.