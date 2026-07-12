La adaptación de acción real de “Naruto” dio un importante paso en su desarrollo al anunciarse este mes el inicio de un “casting” mundial para encontrar a los actores que interpretarán a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, los tres integrantes del icónico Equipo 7.

El proyecto, respaldado por Lionsgate, será dirigido y escrito por Destin Daniel Cretton, cineasta conocido por “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y la próxima a estrenar “Spider-Man: Brand New Day”.

Según informó el estudio, la búsqueda se centrará inicialmente en los tres protagonistas, mientras que el resto del elenco será anunciado en una etapa posterior.

PUBLICIDAD

“Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, y es un honor llevar su mundo y sus personajes a la gran pantalla en acción real por primera vez”, expresó Cretton.

El director agregó que está entusiasmado por comenzar la selección del elenco.

“¡Estoy emocionado de dar inicio a esta búsqueda mundial de actores para nuestro Equipo 7 y de dar vida al increíble universo de ‘Naruto’!”, afirmó.

El director ha especificado que la convocatoria no tiene restricciones estrictas de origen étnico o geográfico. El objetivo es encontrar actores con gran capacidad interpretativa y habilidades físicas capaces de encarnar fielmente a los personajes.

Masashi Kishimoto, creador del manga original, está involucrado y expresó públicamente su emoción por ver su obra convertida en una gran producción cinematográfica de Hollywood, manifestando su entusiasmo por conocer a los actores elegidos. Confesó que todavía le cuesta creer que su obra llegue a Hollywood.

“Mi obra, ‘Naruto’, se está convirtiendo de verdad en una película de Hollywood. Estoy deseando ver los encuentros milagrosos que nos traerán actores extraordinarios y apasinados”, señaló.

Desde su debut, el manga “Naruto” ha vendido más de 250 millones de copias en más de 60 países y territorios, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas de la historia.

La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en el líder y protector de su aldea.

Lo que debes saber

Aunque no se han dado detalles aun, para participar en el “casting” se recomienda seguir los canales digitales oficiales de la casa productora Lionsgate y sus directores de “casting” asociados, ya que el proceso se gestionará de forma remota mediante audiciones virtuales.

PUBLICIDAD

Dado que la convocatoria se lanzó hace apenas unos días, los detalles específicos de la plataforma de envío y los requisitos se están distribuyendo a través de convocatorias abiertas (“open casting calls”).

Se recomienda preparar tu portfolio básico: Asegúrate de tener fotos profesionales recientes de rostro (“headshots”) y de cuerpo entero, además de un currículum actoral actualizado si posees experiencia previa.

Graba un video de presentación. Los “castings” globales de Lionsgate suelen requerir un “self-tape” (video grabado por ti mismo) en el que te presentes en inglés, compartas tus datos básicos y demuestres tu experiencia actoral o habilidades físicas.

Revisa constantemente las redes sociales oficiales del director Destin Daniel Cretton y los comunicados del sitio oficial de Naruto (https://naruto-official.com/en), donde se publicarán los enlaces a los formularios de inscripción y los libretos de prueba oficiales.

Si sabes artes marciales, acrobacias o tienes un alto entrenamiento físico, menciónalo o inclúyelo en tu portfolio, ya que los roles del Equipo 7 demandarán un esfuerzo físico considerable.

Se buscan perfiles jóvenes que aparenten la edad de los personajes al inicio de la academia ninja. No hay restricciones de nacionalidad u origen étnico debido al carácter global de la audición. Al tratarse de una superproducción de Hollywood de la mano de Lionsgate, un manejo fluido del inglés es indispensable para los diálogos.

(En base a información de Listín Diario. Esta historia contiene información generada con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.)