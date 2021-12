La oferta televisiva de los principales canales locales durante esta Nochebuena y día de Navidad estará compuesta en su mayoría de películas y programas musicales.

El viernes a las 6:00 de la tarde, Telemundo presentará la miniserie María de Nazaret. El drama bíblico de cuatro capítulos examina la vida de María en su ciudad natal, mostrando su encuentro con el Ángel Gabriel. La programación especial continuará a las 10:00 de la noche con una retransmisión del programa Raymond y sus amigos.

El 25 de diciembre, desde las 2:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m. se verá la teleserie Milagros de Navidad.

Wapa, por su parte, se irá de películas en Nochebuena, comenzando a las 5:30 p.m. con The Golden Compass, seguida a las 7:30 p.m. por Die Hard, y Collateral Beauty a las 9:30 p.m. El sábado 25, programará Home Alone, Home Alone 2 y The Pursuit of Happyness a las 6:00 p.m., 8:00 p.m. y 10:00 p.m., respectivamente.

TeleOnce, como parte de su “Navidad en familia”, transmitirá el viernes a las 8:00 p.m. la cinta Christmas in the City . Antes, a las 6:00 p.m., emitirá dos episodios de La Rosa de Guadalupe en Navidad y a las 10:00 p.m. el especial Somos Navidad.

El Canal 13-Teleoro ofrecerá el viernes a partir de las 5:00 p.m. las producciones animadas La Navidad de Ángela y El deseo de Navidad de Ángela. A las 7:00 p.m. programará la Santa Misa de Nochebuena, desde la Catedral de San Juan, y a las 9:00 p.m. se verá el concierto Así suena mi Navidad, en homenaje a Herminio De Jesús.

El sábado irá al aire la película LEAP, a la 1:00 p.m., Home Alone 3, a las 6:00 p.m., el Concierto de Navidad de la Parroquia Santa Bernardita 1, a las 8:00 p.m., y el concierto Del Villancico a la Parranda con Herminio de Jesús, a las 10:00 p.m.

Mientras, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) transmitirá el viernes a partir de las 6:00 p.m. los especiales musicales Así suena mi Navidad, Ellas, mujeres en la música, Puerto Rico es una fiesta y Fidel Osorio: Especial de Navidad.