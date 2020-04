La cadena de cable de entretenimiento en español Universo se une a Global Citizen para transmitir One World: Together at Home, un concierto global de dos horas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (WHO, con sus siglas en inglés) y las Naciones Unidas (ONU).

El concierto de dos horas, será conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, con el fin de educar al público para prevenir la propagación de COVID-19.

Para levantar el espíritu del público y honrar a los trabajadores de salud a cargo de la pandemia global, la transmisión contará con las estrellas latinas como Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Becky G, Juanes, J Balvin, Camila Cabello y Maluma, junto a Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli y Shawn Mendes

El concierto marca una celebración de la música comisionada por Lady Gaga, con presentaciones de parte de estrellas musicales basadas en Together at Home (Juntos en Casa) para levantar el ánimo del público con actuaciones musicales, momentos especiales con celebridades y atletas, segmentos de comedia y promesas multimillonarias.

El especial honrará la labor de los trabajadores de la salud en primera línea de la pandemia del coronavirus, además de educar al público con expertos de WHO, la embajadora Deborah Birx, líder del Equipo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca, entre otros.

El especial puede verse a través del canal de Universo. Los televidentes también podrán verlo por los canales de YouTube de Universo y Telemundo, y la aplicación móvil Universo Now (disponible en el Google Play Store y el Apple App Store), o visitando NBCUniverso.com/now/live o Telemundo.com.

