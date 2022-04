Al actor puertorriqueño Néstor Rodulfo se le puede encontrar en algún punto del costero pueblo de Isabela, donde reside en la actualidad después de trabajar por 10 años para la televisión y el cine en México.

Fue un regreso motivado inicialmente por la pandemia y luego se sumaron prioridades familiares, como volver a estar cerca de su hijo, Diego, de 15 años, quien comienza a tener sus propias experiencias en la actuación (Súbete a mi moto, Teatro en 15), y también por las oportunidades artísticas que se le han dado desde el cine local.

“Estoy encantado de estar de regreso acá”, manifestó por vía telefónica. “No puedo decir que no extraño México, porque sí lo extraño, fueron muchos años. Me gusta México, la ciudad, el estilo de vida que llevaba allá y tengo muy buenos amigos allá. México me abrió las puertas y la gente me abrió su corazón”, continuó agradecido. Pero, por encima de lo anterior disfruta del regreso al País.

“Estoy en lo que me gusta, porque a mí la playa me llena el alma”, dijo.

En el filme "Panamá", interpretó al ayudante del expresidente Manuel Noriega. ( Suministrada )

Su retorno ha ido de la mano con tres proyectos para la pantalla grande: Comenzó en el 2020 con la filmación en la Isla de la película de acción de Hollywood, Panamá, estelarizada por Cole Hauser y Mel Gibson, cuyo estreno se dio el pasado marzo; continuó con Todo por amor, de Antonio Morales -’acepté esa película porque es un tema que tiene que llegar al público y es el prejuicio que tenemos con la gente de menos recursos económicos, la gente de barrio, de los caseríos’-, y, lo más reciente, el filme de carácter histórico, Érase una vez en el Caribe.

Esta producción de Annabelle Mullen, escrita y dirigida por Ray Figueroa (Filiberto, Nicky Jam: El Ganador y Bravas), lo colocó frente a un personaje, tipo 360, que le requirió de un trabajo de interpretación profundo, incluyendo la fisicalidad.

“Ha sido uno de los trabajos más retantes que me ha tocado hacer, trabajo que agradezco con todo el corazón, que amé hacerlo, pero sí me empujó hasta lo último en cuanto a bajar de peso”, expresó. Fueron 15 libras las que rebajó para darle vida un capataz de hacienda, que enferma de tuberculosis. También trabajó una postura encorvada y una voz grave, tratándose también de un fumador de tabaco.

“Recibí el guion hace dos años y desde que la leí, me enamoré; es una historia de amor en un entorno histórico”, comentó sin ampliar detalles de la trama. Sí adelantó que se desarrolla durante la época de la caña en esta zona caribeña.

“Es una película que puede que cambie el cine puertorriqueño, porque va a ser una película bien brava en cuanto a todo. La producción fue de primera”, destacó del proyecto, en el que también actúan Modesto Lacén, Dolores Pedro, Israel Lugo, Julio Ramos, José Eugenio Hernández y Carla Alvarado, entre otros talentos extranjeros.

Para mí fue de mucho crecimiento el haberme ido y agradezco todos los años que estuve por allá (México) y todo lo que pasó, porque profesionalmente hice más de 15 producciones entre cine, series y telenovelas. Nunca paré de trabajar” - Néstor Rodulfo, actor

Érase una vez en el Caribe está en la etapa de post producción, aún sin fecha de estreno.