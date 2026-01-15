Los Ángeles. El coloso del entretenimiento Netflix informó este jueves de un histórico acuerdo de licencia global con Sony Pictures Entertainment (SPE) para ampliar los derechos de las películas en la plataforma de contenidos en línea una vez estrenadas en los cines.

“En virtud de este acuerdo exclusivo plurianual, las películas de SPE se transmitirán en Netflix en todo el mundo, una primicia en la industria para el pago por suscripción, tras su estreno completo en salas de cine y entretenimiento en casa”, indicó Netflix en un comunicado.

El nuevo acuerdo se implementará de manera gradual a finales de este año y también otorgará a Netflix la licencia de derechos para seleccionar títulos de largometrajes y bibliotecas de televisión de SPE.

Netflix actualmente tiene los derechos de pago de títulos de SPE en territorios seleccionados, como Estados Unidos, Alemania y el sudeste asiático.

“Este nuevo acuerdo de pago único lleva esa colaboración al siguiente nivel y refuerza el atractivo duradero de nuestros estrenos en cines para la audiencia global de Netflix”, dijo por su parte Paul Littmann, vicepresidente ejecutivo de Distribución Global de Sony Pictures Television.

Algunos de los primeros títulos de largometrajes de SPE que se transmitirán en Netflix como parte del nuevo acuerdo incluyen “The Nightingale”, protagonizada por las hermanas Dakota y Elle Fanning; “The Legend of Zelda”, la adaptación de acción real de Nintendo; así como la ambiciosa saga de películas de los Beatles, dirigida por Sam Mendes.

El acuerdo se produce en el contexto de lucha por fusionarse con Warner Bros., un acuerdo que alcanza los $82,700 millones con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

Este traspaso desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzó una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor $108,400 millones.