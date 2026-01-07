Warner Bros. rechazó nuevamente la más reciente oferta de adquisición de Paramount y les dijo a los accionistas el miércoles que se mantuvieran con la oferta rival de Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, y hace solo unas semanas instó a los accionistas a apoyar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72,000 millones de dólares. Mientras tanto, Paramount ha mejorado su oferta hostil de 77,900 millones de dólares por toda la compañía y ha acudido directamente a los accionistas.

Warner Bros. Discovery afirmó el miércoles que su junta determinó que la oferta de Paramount no está en los mejores intereses de la empresa ni de sus accionistas. Nuevamente recomienda a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

PUBLICIDAD

“La oferta de Paramount sigue proporcionando un valor insuficiente que incluye términos como una cantidad extraordinaria de financiamiento de deuda que crea riesgos para cerrar y la falta de protecciones para nuestros accionistas si no se completa una transacción”, declaró en un comunicado el presidente de Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza Jr. “Nuestro acuerdo vinculante con Netflix ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costos significativos que la oferta de Paramount impondría a nuestros accionistas”.

Hasta el momento, Paramount no ha respondido a una solicitud de comentarios.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison —quien es el padre del CEO de Paramount, David Ellison— para respaldar 40,400 millones de dólares en financiamiento de capital para la oferta de la compañía. La empresa también aumentó su pago prometido a los accionistas a 5.800 millones de dólares si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, igualando lo que Netflix ya había puesto sobre la mesa.

En una carta a los accionistas, Warner expresó preocupaciones sobre un posible acuerdo con Paramount. Señaló que, esencialmente, considera la oferta como una compra apalancada, que incluye mucha deuda, y que podría tomar de 12 a 18 meses cerrar un acuerdo.

La batalla por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount quieren cosas diferentes. La adquisición propuesta por Netflix incluye solo el negocio de estudio y streaming de Warner, incluidas sus divisiones de producción de TV y cine y plataformas como HBO Max. Pero Paramount quiere toda la compañía, que, además del estudio y streaming, incluye redes como CNN y Discovery.

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se escindirían en su propia empresa, bajo una separación previamente anunciada.

Una fusión con cualquiera de las dos compañías atraerá un tremendo escrutinio antimonopolio. Debido a su tamaño y posible impacto, casi con certeza desencadenará una revisión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que podría demandar para bloquear la transacción o solicitar cambios. Otros países y reguladores en el extranjero también podrían impugnar la fusión.