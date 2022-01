Netflix ha anunciado hoy que habrá tercera y cuarta temporada de “Emily in Paris”, la serie romántica que protagoniza Lily Collins y que produce y dirige Darren Star, guionista de “Sex and the City” o “Beverly Hills 90210”.

El anuncio se produce recién estrenada, el pasado 22 de diciembre, la segunda temporada en la que Emily (Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago enviada a París, ya está más asentada y se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad.

La serie, la más vista en Netflix en 2020, gira en torno a cómo hace malabares para ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y navegar entre romances.