Hace diez años, en marzo de 2010 para ser exactos, el caso de la desaparición y posterior muerte de una niña de 4 años de nombre Paulette Gebara Farah conmocionó a todo México. Y es que el misterioso hecho, que mantuvo en vilo a todo el país por varias semanas, terminó “resolviéndose” de la manera más inverosímil y con media nación indignada ante el papel que jugó el gobierno de aquel entonces.

Diez años después, Netflix revive el caso a través de una serie: “Historia de un crimen: La búsqueda”. La recepción, sin embargo, no ha sido de las mejores y ha apuntado a condenar la ligereza con que se ha llevado a la ficción la muerte de Paulette y ha cuestionado el papel de los actores involucrados.

El caso Paulette

El 21 de marzo, Paulette Gebara Farah, miembro de una familia de clase media alta, fue reportada por sus padres como desaparecida. La menor, que en la noche anterior se había ido a dormir a su habitación como todos los días, ya no estaba en su cama cuando una de sus nanas fue por ella para prepararla para ir a la escuela.

Después de buscarla sin éxito por todos los rincones de la casa, Lizette Farah y Mauricio Gebara, los padres de Paulette, usaron sus influencias en el gobierno para buscar a su hija, originando así uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en México. Lo curioso de todo esto es que no había indicios de que alguien la hubiera sacado de su casa, una lujosa vivienda al norte de Ciudad de México.

La desaparición de la Paulette fue comparada incluso con el caso de la niña británica Madelaine McCann.

La búsqueda de Paulette, la cual duró nueve días, apuntó a la presunta responsabilidad de sus padres. Y es que según el procurador (fiscal) Alberto Bazbaz, las declaraciones de estos y otros testigos del caso presentaban “inconsistencias y falsedades”.

Paulette aparece

El 31 de marzo, al noveno día de la desaparición de Paulette, y con los padres en prisión preventiva, el cuerpo de la niña apareció en su habitación, un lugar revisado anteriormente por expertos en criminología y en donde la madre de la niña había dado entrevistas.

Las investigaciones concluyeron que la menor, quien tenía discapacidad motriz y de lenguaje, se desplazó hacia un extremo de su cama y había caído a un hueco en medio del colchón y la estructura del mueble.

Ante el hallazgo, Bazbaz sostuvo que la niña fue “ocultada y privada de su vida”, calificó el hecho de “absolutamente incomprensible” y dijo que buscaría respuestas a este crimen.

Para sorpresa de todo México, el 21 de mayo el procurador en conferencia de prensa calificó la desaparición de Paulette de “accidente”. “No existen lesiones u otros indicios relacionados con la muerte, ni que indiquen maniobras de defensa por resistencia previos al fallecimiento”, sostuvo Bazbaz al presentar las conclusiones de la investigación.

Las investigaciones concluyeron también que al ser calificada de “accidente”, sobre la muerte de Paulette no se ejercería “acción penal” contra persona alguna. Por tanto, los padres quedaban libres de toda acusación.

Paulette, la serie

El 12 de junio de 2020, Netflix estrenó “Historia de un crimen: La búsqueda”, la nueva temporada de una serie sobre crímenes controversiales cometidos en diferentes países a lo largo de las últimas décadas.

La serie mexicana la protagoniza Regina Blandón, Darío Yazbek, entre otros actores locales. Esta aborda la historia de Paulette desde su desaparición hasta la conclusión del caso.

La recepción de la producción de Netflix, sin embargo, ha recibido una avalancha de críticas negativas. “Guion malo”, “pobre fotografía” y “pésimas actuaciones”, son solo algunos de los comentarios que han abundado los últimos días las redes sociales, minutos después de estrenada la serie. Otros apuntan a cuestionar el “tono cómico” con el que se ha abordado una historia tan seria y trágica como la de Paulette, así como la “falta de respeto” que la serie significa para la memoria de una niña asesinada.

En defensa de su trabajo, Regina Blandón fue una de las primeras actrices en salir a hacerle frente a las críticas.

“Duro día el de ayer. Les puede gustar, les puede no gustar, se pueden dar cuenta que no les gusta el humor negro. Todo bien. Pero lo que más rescato es que me importan las opiniones de quienes respeto, admiro, con los que quiero trabajar; que son objetivas. Pero, sobre todo, tener amigos tan chidos, a alguien junto que aguanta vara y gente que me hizo sentir muy querida y muy aplaudida y muy respetada, y es al final lo que importa. Entonces les mando besos, sigan viendo ´La búsqueda´ y... sean más felices, manden amor, que a muchos les hace falta, a algunas personas abrazos y se los mando con todo el corazón”, dijo la actriz a través de unas de sus historias de Instagram.

Otro de los protagonistas de la serie, Alejandro Calva, sostuvo: “Un proceso que debió haber sido dirigido hacía el campo de lo legal y la justicia, se volvió uno mediático, con verdades a medias, con confusiones, entonces creo que revisar eso es muy importante porque también habla mucho de lo que pasa con los medios y no estamos en este momento muy lejanos a esta realidad”.

Diana Bovio, “Amanda Rosa”, la mejor amiga de la madre de Paulette en la serie, aclaró: “Realmente la serie nunca se anunció como un documental, sabemos que hay ficción, incluso al principio se dice que está basada en hechos reales y se me hace muy raro que la gente esté esperando que resuelva el caso cuando ese no es el trabajo de la serie. Sabemos la responsabilidad que conlleva hablar de este tema, de este caso, todo estamos conscientes de eso y lo hicimos con todo el profesionalismo, que de pronto la realidad es tan increíble que se vuelve ironía si, pero fue una buena manera de contarlo”, indicó la actriz.

Datos

“Historia de un crimen: La búsqueda” se estrenó el pasado 12 de junio en Netflix y consta de 6 episodios.

En 2019, Netflix estrenó su primera y segunda entrega: “Historia de un crimen: Colosio” y “Historia de un crimen: Colmenares”.