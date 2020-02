¡Bailará con Jennifer López!

Uno de los mayores aprendizajes en la vida de la pequeña Sophie Serrano Garvin es que un diagnóstico médico no tiene por qué limitar tus aspiraciones. Y prueba de ello es que mañana formará parte de uno de los séquitos de baile de la “Diva del Bronx” durante el show de medio tiempo en el Super Bowl.

A sus 18 meses de nacida, la niña de 10 años fue diagnosticada con artritis reumatoide juvenil. “Al principio, no sabíamos lo que era”, rememora la hondureña Lita Garvin, madre de la pequeña, y quien junto a su esposo, el puertorriqueño Christopher Serrano, se ha empeñado en que la niña no vea en la enfermedad una excusa para la autocompasión o crearse límites.

“Siempre la hemos mantenido activa”, resaltó Garvin, quien reside con la familia en Miami, Florida. “Yo decidí, con el apoyo de mi esposo, que eso no iba a definir a mi hija. Ella no iba a ser conocida en el mundo que la rodea solo porque tiene una condición. No quería que ella fuera víctima de una enfermedad”, confesó con voz entrecortada sobre la menor, quien como parte del tratamiento de artritis, recibe quimioterapia.

“Es una guerrera. Baila 13 horas a la semana. Toma natación desde los dos años y medio. Toca piano para mover los deditos”, destacó con orgullo sobre a quien cariñosamente define como “hondurriqueña”.

No es tan diva ná’

Al hablar de la oportunidad de Sophie junto a la cantante y actriz de ascendencia boricua, la emoción se refleja en su voz al ver el logro alcanzado a temprana edad, más allá de cualquier dolor físico, de cualquier batalla médica.

“La metimos en un estudio de baile aquí en Doral, y lleva ya cinco años ahí”, dijo sobre la academia Dance Town, a cargo de Manuel “Manny” Castro.

“Jennifer López vino al estudio nuestro, creo que fue en noviembre, a hacer un ensayo para un evento que ella tenía, y entonces el director del estudio, que también es el dueño, le pidió a nuestras niñas que bailaran para ella. Entonces a Jennifer le encantó”, mencionó con ilusión.

Jennifer López junto al cuerpo de baile de Dance Town.

La buena impresión para la también actriz caló más allá de ese encuentro.

“A las semanas, el director llama a una reunión para las mamás, y nos dice que Jennifer quedó tan impresionada con las niñas, que quería ver si ellas podían participar en el Halftime con ellas”, reveló Garvin, quien adelantó que bailarán el éxito Let’s Get Loud, y que la superestrella contará además con dos séquitos de bailarines adultos.

Los ensayos comenzaron en enero, y desde entonces, tanto para su hija como para el resto de la clase, la experiencia con la exitosa artista ha sido de ensueño.

“Jennifer ha sido muy linda con las niñas. Se ha portado fenomenal”, señaló con entusiasmo. “Les da abrazos. Habla con ellas. Hace juegos con ellas, hace chistes. Les da consejos. Ese día que fue al estudio (la primera vez) las impactó a ellas también porque les dio consejos de que sigan sus sueños”, resaltó. “Les ha llevado camión de helados porque sabe que se cansan y trabajan muy duro, y su prometido, Álex Rodríguez, ha estado muy presente en esto también”.

Garvin compartió una anécdota que Sophie atesora con gran ilusión. “Mi hija me dice ‘mamá, hoy cuando estábamos en fila para conseguir el helado, ella se me acercó y me dijo ‘me gustan mucho tus fringe shorts , voy a tener que conseguirme unos’”, relató al hacer referencia al pantalón corto con flequillo que se usa en el baile.

Sophie luciendo los "fringe dance shorts" que le elogió la Diva del Bronx.

La orgullosa madre compartió que, afortunadamente, aunque las horas de ensayo han sido muchas, Sophie las ha tolerado muy bien, gracias al esfuerzo que comenzó desde infancia para que lleve una vida lo más normal posible.

“Se siente muy bien. Claro, un poco de cansancio, pero todas están cansadas. Pero ella está bien, gracias a Dios. Sophie es una luchadora”.