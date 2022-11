Las protestas que levantaron los sectores conservadores cuando despuntó en la pantalla local el terminado programa “No te duermas” en la década de 1990, probablemente, no hubieran ocurrido si toda esa historia se estuviera dando en la actuadliad, cuando las redes sociales y el Internet apenas tienen filtros sobre lo que para entonces era visto como una inmoralidad.

Milton Picon, líder de la organización cívico-religiosa Morality In Media, motivó muchas de las protestas en contra del programa que popularizó el animador Antonio Sánchez “El Gángster” bajo la producción de Gabriel Suau. La exhibicación semanal de mujeres en bikinis y luego en g-strings a través de los televisores, alimentando prácticas sexistas, provocó inmensidad de reacciones negativas, sin embargo, el programa tuvo una vida de 19 años, la mayoría de estos a través de Telemundo.

Para Kcho Santiago, director, libretista y editor del espacio nocturno, “No te duermas” logró ir por encima de “muchas barreras” para introducir un contenido arrojado, controvertible en aquel momento, incluida la presencia activa de figuras de la comunidad LGBTQ.

Kcho Santiago repitió como director, esta vez para el cine y anuncia que contempla realizar una serie basada en el programa. ( Suministrada )

“Hoy día en la Internet no hay limitaciones. Están los Molusco (Jorge Pabón), los Chente (Ydrach), muchas muchachas como Carmen Luvana, que también hace sus chistes y eso tiene su público. No creo que ‘No te duermas’ hoy día funcionara en el sentido de que ya sería un programa como PG (parental guidance)”, expuso Santiago. “Nosotros rompimos muchos esquemas, por ejemplo, con los gays; nosotros fuimos de los primeros que le dimos oportunidad a los talentos gays que eran actores, como Antonio Pantojas, Álex Soto, Johnny Ray, gente que venía de las discotecas, de los shows de la comunidad, que eso tenía su público y nosotros comenzamos a traer a esa gente televisión, y al principio nos dio muchos problemas, porque nos decían, ‘pero por qué esos tipos están ahí'; ‘yo quito los anuncios si está Pantojas’, o, ‘por qué ese tipo se viste siempre de mujer’, y nosotros empezamos a romper esquemas que hoy día, ya la comunidad gay ha roto muchas barreras y creo que nosotros ayudamos en eso”.

La historia de “No te duermas”, desde su gestación hasta el momento en que “El Gángster” la puso a dormir, se eleva ahora a la pantalla del cine como la película/documental, “Los lunes a las 9″, cuyo estreno será el jueves, 17 de noviembre.

El guion escrito en conjunto entre David Noris, Jorge González y Kcho Santiago (quien también dirige) con la producción de Karlo Cabrera para J&N Entertainment se traslada a Hormigueros, pueblo donde crecieron El Gángster y Santiago, para recrear sus juegos a locutor y cineasta, respectivamente, y seguido comenzar un recorrido por la historia de un programa que por años se convirtió en el favorito de una amplia audiencia, que lunes tras lunes esperaba a ver “El poder de la semana”, y a personajes como “Cuco Pasurín”, “Pepín Galarza”, “Súper Moncho”, “Kiko Jones” y el “Doctor Selástraga”.

“Este proyecto está hecho para que se pueda sentar un chamaco que tenga ahora 18 o 19 años y lo puede ver y lo va a entender, como que ‘Wow, estos tipos, lo que pasaron, lo que hicieron, tanto bueno como negativo también, porque fue un viaje, esto empezó en el 90 y terminó en el 2009, y nosotros al principio pasamos muchas cosas que fue lo que quisimos plasmar: Las protestas de los moralistas, los problemas que nos enfrentábamos en el canal mismo por la censura... Creo que puede ser un buen ejemplo para que los jóvenes de hoy día vean que hacer un proyecto no es fácil, pero cuando tienes la idea y el coraje de hacer y los deseos de que nadie te pueda parar, lo haces y sigues pa’lante”, afirmó el director.

Los documentos históricos del programa (piateje original) se intercalan con escenas grabadas exclusivamente para el proyecto y con entrevistas actuales al mismo animador; al productor Suau; al líder de Morality In Media, Picon; el comediante Johnny Ray, así como a una representación de los talentos que lo integraron en las casi dos décadas en la televisión, entre estos, Jailene Cintrón y Angelique Burgos.

Premier va por Wapa

Santiago indicó que quiso incluir a la reportera Lourdes Collazo, quien fue la primera coanimadora femenina junto con El Gángster, pero presuntamente Telemundo no la autorizó.

El programa estrenó en el canal 7, entonces conocido como SuperSiete, con Lourdes Collazo y Antonio Sánchez.

“Nosotros vamos a hacer toda la publicidad y todo lo vamos a hacer con Wapa TV, porque de un tiempo para acá, el señor José Cancela, presidente del canal (Telemundo), como que nos cerró puertas a Tony y a mí, y nunca supimos por qué fue; tenemos unas ideas, pero no podemos decirlo a ciencia cierta. Yo quería que estuviera en las entrevistas Lourdes Collazo, que Lourdes fue la primera animadora de ‘No te duermas’ y me dijo que sí; luego me llama, ‘Mira, no me dejaron hacer la entrevista’. Entonces me llama Elia Calvo, que es la relacionista pública, ‘Mira Kcho no queremos que ningún artista de Telemundo haga nada con ustedes”, indicó el creativo.

Calvo, en torno a esta información, aseguró que no se le consultó nada con relación a la película, que sí lo hicieron para el show que presentaron en el 2019 en el Coliseo de Puerto Rico y una vez Telemundo supo que se transmitiría por Wapa, le solicitó que editara a los talentos de su canal.

“Nosotros le prohibimos que el talento de Telemundo saliera en Wapa”, señaló la relacionista de Telemundo refiréndose al espectáculo “No te duermas, una noche más”. “Ahí yo lo llamé y le dije, ‘Mi talento no puede salir en Wapa, tienes que editar eso y lo tuvo que editar, pero la película, jamás”.

La premier de “Los lunes a las 9″ será transmitida el lunes, 14 de noviembre, a las 8:00 pm, a través de Wapa Televisión.

Una vez estrene en las salas locales, el equipo de producción proyecta llevarla a las ciudades del este de Estados Unidos con grandes comunidades de puertorriqueños, como Orlando y Connecticut. La fecha anunciada para esto es el 2 de diciembre. Santiago adelantó además que, aún es tanto el material audivisual del programa, que consideran crear una serie para televisión.

El filme fue parte de la cartelera de la decimotercera edición del Puerto Rico Film Festival (PRFF).