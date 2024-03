La gala de esta noche del reality show La casa de los famosos, en el que se llevó a cabo el posicionamiento y sinceramiento, donde cada participante expresa cara a cara quién quiere que abandone el programa, fue una intensa, en especial para Maripily Rivera y sus compañeros del “Cuarto Tierra”.

Ariadna Gutiérrez, La Divaza, Clovis Nienow, y Rodrigo Romeh se posicionaron detrás del llamado “Huracán boricua” y tuvieron una acalorada interacción.

“Has difamado a todo el mundo incluyendo a nosotros tus compañeros que te brindamos una familia y todo el amor posible dimos. De mí qué no has dicho, que soy una mosquita muerta, que soy una hipócrita, una falsa, que no soy nadie sin Lupillo, que soy débil afuera, que no tengo apoyo, entre otras malas palabras, que no las voy a repetir aquí porque me criaron de otra manera”, le expresó la exreina de belleza a la boricua.

“Me duele mucho Maripily porque te traté como una madre y sentí que tenía ese amor de madre a hija, pero ver cómo me haz difamado a mí y a todos mis compañeros, no me queda más que decirte que la verdad, no deseo que estés aquí más. Este mensaje no va para ti, va para tu hijo Joe Joe, que sé que no está orgulloso de lo que estás haciendo últimamente con todos nosotros”.

En su turno de ripostar, Maripily le dijo firmemente que no mencionara a su hijo.

“No te metas con mi hijo. No lo menciones, no lo conoces y no lo metas ahí. Él se siente orgulloso de mí, pero le da tristeza el ver la realidad de tu hipocresía, de tu falsedad. porque sinceramente no tienes más nada que hacer en esta casa, tu eres un mueble y tú sabes muy bien que no dices la verdad”, le contestó la boricua, quien llamó “chapiadora” a la modelo colombiana y “embusteros” a todos sus compañeros de cuarto.

Además de Ariadna, La Divaza, Clovis y Rodrigo, también detrás de Maripily se posicionaron Geraldine Bazán y Serrath.

El pasado jueves, Maripily se declaró una competidora independiente y se desafilia del “Cuarto Tierra”.

“No puedes convivir estar pensando todo el tiempo en estrategias. Entiendo que el juego es individual, entiendo que eso es lo mejor que uno puede hacer, dejarte llevar por tu instinto, que tu instinto no te falla, y poder estar más tranquila contigo misma porque este juego se gana individual, no por grupo”, sostuvo esa noche la dueña de Pompis Stores.

Maripily es una de cuatro habitantes nominados esta semana para abandonar el reality show. Cristina Porta, Alfredo Adame y Lupillo Rivera son los otros tres concursantes en peligro de quedar eliminados mañana lunes.

🚨CRISTINA, ADAME, MARIPILY Y LUPILLO ¡siguen en peligro! ⛔️Vota por el famoso que QUIERES SALVAR en https://t.co/oJ64aDCXcq #LCDLF4 pic.twitter.com/55TAfBTyTT — Telemundo Realities (@TLMDRealities) March 25, 2024

El reality se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. (martes a las 11:30 p.m.) y domingos a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico.

Estos son los 15 habitantes de La casa de los famosos 4 que compiten por el premio de $200,000:

1. Lupillo Rivera

2. Maripily

3. Pedro “La Divaza” Figueira

4. José Reyes

5. Alana Lliteras

6. Clovis Nienow

7. Ariadna Gutiérrez

8. Silvia Del Valle

9. Alfredo Adame

10. Rodrigo Romeh

11. Cristina Porta

12. Aleksa Génesis

13. Geraldine Bazán

14. Patricia Corcino

15. Paulo Quevedo