La situación de la pandemia ha trastocado su cotidianidad, como a la de todo el mundo. Pero fuera de restarle motivación, la actriz Noris Joffre se mantiene ávida de buscar talleres que le permitan desenvolverse en lo que más ama a nivel laboral, que es encarnar personajes bien sea para hacer reír, o invitar a la reflexión mediante el drama.

En ese sentido, la oportunidad de formar parte del programa de variedades Cuéntame (MegaTV), que estrenó el pasado 27 de septiembre, la ve como una puerta abierta para salir de esa rutina del encierro.

“Yo me decía ‘me maquillo para estar en la casa’. Salgo nada más que al supermercado con la dichosa mascarilla, que no soporto. Me pongo el lipstick, y de momento recuerdo que nadie lo va a ver (ríe). Sé que mientras menos salga, mejor”, manifestó la artista en entrevista telefónica desde Miami, Florida, donde reside desde 2012.

PUBLICIDAD

“En este momento, gracias a Cuéntame hemos podido salir un poco de la rutina de estar dentro de la casa, y de estar todo el tiempo haciendo entrevistas en Instagram, en Facebook”, celebró. “Llegamos al estudio a grabar y cada cual con su mascarilla, con sus distanciamiento, con las casquetes transparentes (face shield). Nos hacemos las pruebas. Pero lo mejor de todo, es que estoy trabajando con mi gente, con personas que conozco toda una vida”, valoró sobre la experiencia de laborar con el presentador Johnny Lozada y la cantante Ámbar, entre los varios que forman parte del programa.

“Sabes que nosotros los latinos siempre estamos enyuntaos y, con el distanciamiento, no se puede. Pero ese amor comoquiera está ahí. Se siente una energía en el aire”.

"La Gobe", inspirado en la exgobernadora Sila María Calderón. (Kevin Quiles)

Mediante su participación en Cuéntame, trae de regreso al personaje de “La Gobe”, inspirado en Sila María Calderón. “Es ella siempre va metiendo la cuchara. Ella habla de todos por igual, no importa el partido. Se siente en la libertad de criticar a todo el mundo porque ya no está en el ruedo político”, señaló la comediante, quien también se ha dado a conocer por personajes como “La Chary” (Charytín Goyco) y “La Jueza” (Ana María Polo), entre otros.

“La Chary” (Charytín Goyco) (Kevin Quiles)

De paso, manifiesta que la intención de hacer reír la toma con el mayor compromiso profesional.

“La comedia se hace desde la seriedad más profunda”, reflexionó. “Para tú crear un personaje de comedia, uno tiene que cambiar esa perspectiva y entender que lo que yo voy a hacer aquí no es un payaso. Lo que voy a hacer aquí es un libreto normal donde el autor me pone unas líneas, donde hay un director que me describe unos movimientos, un trabajo actoral de interpretación, de conocer el personaje, lo mismo que si fuera un personaje dramático”, detalló. “Más fácil es hacer llorar. Eso todos lo comentan siempre. Pero hacer comedia es de las cosas más difíciles porque no todo el mundo está dispuesto a reír, y mucho más cuando van a verte a un teatro y se sientan como retantes, pesando ‘vamos a ver si esta de verdad me hace reír’”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Noris continúa ensayos para el musical teatral Fumando espero el penúltimo cuplé, en el que participan Eugenia Sancho y Letty Carmona.

“Es algo diferente porque mientras yo estuve en Puerto Rico todo lo que yo hacía era comedia. Pero aquí he tenido la dicha de que como llegué como actriz, y no solo como comediante, me proponen muchas cosas diferentes”, dijo sobre el proyecto, en el que cantará y que se grabará y se transmitirá de manera virtual en noviembre.

Feliz en familia

El hecho de que sus hijos, Mónica (22 años) y Ricardo Díaz (19) estén cerca de casa, cobra mayor relevancia con la realidad histórica actual.

“Ya han hecho su vida, pero yo todavía sigo siendo mamá gallina. Ellos que ‘déjame en paz’, y yo que ‘no’”, confesó entre risas. “Así que estar trabajando con mi gente, y estar con mi familia, no tiene precio. Estoy feliz”, expresó con la enérgica personalidad que la caracteriza. “Mónica es cinematógrafa. Le ha producido videos y shootings (sesiones de fotos) a Anuel, a Prince Royce y también hizo un documental para Juanes. Me lleva la delantera por mucho”, detalló con gran orgullo.

Ricardo cuenta con el canal de videos Algarete Kicks en la plataforma YouTube, que presenta reseñas sobre tenis (calzado), retos y tendencias.

Su esposo, José Brocco, pasa gran parte en Puerto Rico, mencionó.

“Está viviendo allá. Su padre falleció en julio, y su hermano, que tiene autismo, todavía tiene que atenderlo con la ayuda de su tía. Están viendo a ver cómo manejan la situación, y cosas personales que tiene que resolver, y como esposa he tenido que darle su espacio”, dijo sobre la situación del actor. “Viene unos días y regresa a Puerto Rico. Yo también viajo. Ahora en noviembre voy para allá”, sostuvo, y de paso, confesó que “de Puerto Rico extraño la gente, mis compañeros de trabajo”. Para concluir, la actriz, quien como resultado de la pandemia tuvo que cancelar presentaciones, expresó su anhelo por que surjan más oportunidades en la industria del entretenimiento.

“Algo tiene que pasar para que vuelvan a abrirse las puertas de los teatros y nuevamente volvamos a tener el contacto social, porque esto de las mascarillas nos está quitando la sonrisa. Siempre es lindo ver una sonrisa flor de piel en la vida de las personas”.

Para boletos para la presentación virtual de Fumando espero el penúltimo cuplé, accede a www.caroentertainment.com.