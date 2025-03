“Yo pensé que yo no duraba ni dos días y duré un mes. ¡Bum! Así soy, tengo una capacidad brutal de asimilar”. Con un buen sentido de humor, Noris Joffre aceptó convertirse en la sexta estrella “achicharrá” de la tercera temporada de “Super Chef Celebrities”.

La comediante compartió con Primera Hora que la oportunidad de integrarse a la competencia culinaria de Wapa TV representó un gran aprendizaje, ya que su conocimiento en la cocina es nulo.

“Esto es un programa de televisión donde hay tiempo corriendo, hay un concurso, donde se depura a sus participantes, hay personas que cocinan mejor, que tienen un conocimiento en la cocina, yo no tengo ninguna noción porque ni la cocina, ni el deporte me importaron” expresó Joffre en entrevista telefónica.

La también actriz sostuvo que siendo una persona que prefiere estar fuera de la cocina y cachetear buena comida en casa ajena, la intensidad en la “Súper Cocina” y las exigencias de los jueces de la competencia (Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y Héctor Rosa) fueron aspectos que le dieron trabajo.

“A veces me daba gracia porque Giovanna me decía: ‘ustedes no escuchan’... Sí, mi amor, yo escucho, lo que pasa es que si yo te digo que necesito un matiz, una transición, necesito que me hagas un mutis completo. ¿Lo entiendes? No, perfecto, porque no es tu materia, pues la mía no es cocinar“, resaltó.

“Yo no soy alguien que dice: ‘hoy quiero cocinar, me voy a poner el delantal’. ¡Hombre, no! ¡Deja eso!“, enfatizó.

Aunque está puesta para no tocar una olla en su hogar en Miami, Florida, y el programa la llevó a rebajar 10 libras, Joffre dejó claro que también tuvo sus momentos de fortuna,

“Llegar aquí fue un desahogo emocional. Poder venir a hacer algo cuando estoy pasando por una situación brutal como la pérdida de mi compañero, José Luis de la Paz, pues esto me ayudó a sobrellevarlo; poder tener la cabeza en donde tenía que estar concentrada en lo que estaba haciendo”, apuntaló.

La también animadora compartió que sus ganas de seguir en la competencia surgieron al momento de conquistar varias “Noches de Vara”, así como el temido “Fogón”, lo que la obligaron a seguir dando la lucha.

“Yo llegué sin saber nada y lo estoy logrando. Me ponía más presión todavía, era peor, porque al principio decía que no iba para ningún lado, pero me quedaba”, resaltó, asegurando que aprendió a cortar cebollas tal y como se lo enseñó el chef Rosa.

“Desde que llegué aquí, lo único que veo es Food Network. Veía ‘reels’ de comida, traté de aprender, de asimilar. No lo ejecutaré, pero aprendí, y si es necesario lo aplico”, indicó.

Pero si vuelve a la competencia, ¿qué tendría en cuenta? Joffre asegura que tener la cabeza fría, propiciar la calma y disfrutar de la experiencia serán claves. También resaltó que volvería para disfrutar nuevamente con los participantes.

“Tengo relación con Manny Manuel, Uka Green y ‘Georgie’, a quienes llevo 30 años conocíendolos, trabajando con ellos y coincidiendo. Pero los que conocí ahora fueron Gianluca y Freddo. Qué talentosos que son”, indicó.