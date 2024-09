Existen momentos en la vida cuando el café que preparaste en la mañana quedó sabroso, el camino hacia el trabajo fue ligero, el turno en la oficina se pasó estupendo y te quedaron horas extra para pasar un buen rato con tus seres amados.

Para Normando Valentín, su noche en el “Fogón” de “Super Chef Celebrities 2″ no fue uno de esos días buenos, por lo que anoche le tocó ser el primer “achicharrao” de la temporada.

“No había forma de que me salvara. Fui resbalando, resbalando, resbalando, hasta que me achicharré”, aseguró el periodista, quien contó a Pirmera Hora que su eliminación del “reality show” de Wapa Televisión fue emotivo tras el deseo de seguir dando lo máximo detrás de la estufa.

El comunicador reconoció que a pesar del esfuerzo que puso en el pasado reto, que consistió en preparar un Quiche Lorraine -una tarta de huevos, crema y carne en masa de hojaldre- y unas Islas Flotantes -un merengue horneado en baño de María con crema inglesa-, el mismo no resultó como esperaba.

“¿Tú sabes que hay días que todo te sale mal? Pues ayer fue ese día, yo tenía que hacer el plato principal... pues la mezcla de ese plato me salió mal y la tuve que repetir, y tras que tuve que repetir eso, con el postre, que se hace batiendo clara de huevo, pues también se me contaminó con la yema del huevo y, pues, no salía. Así que al tener que repetir esos procesos, pues, ya me fastidié”, dijo el reportero ancla de “Noticentro Edición Estelar”, quien sostiene que además de ser lento en realizar ciertas tareas, tambien piensa mucho en todo lo que hace.

Valentín aseguró que salir temprano de la competencia lo apena dado que a diferencia de algunos de sus colegas, la cocina es un espacio en el que disfruta estar en su tiempo libre, ya sea solo o con su familia.

“Yo soy cocinero de domingo, que tomo una cervecita en la mano, oyendo salsa, viendo Netflix y diciendo a menudo: ‘espérate, que se me quema lo que estoy haciendo’, y al tener la presión de una hora para hacer estos platos es realmente complicado”, sostuvo, quien aseguró que, pese a ser una de las estrellas que quedó a salvo en la primera semana del show, nunca había trabajado con la carne de cabro que le tocó cocinar.

El periodista resaltó también que balancear su labor en el noticiario del Canal 4, así como mantener al aire su programa “Normando Valentín en la mañana” (Notiuno 630) fue otro reto que le tocó conquistar.

“Este programa se pregraba a las 7:00 de la mañana, así que a esa hora tenía que estar en la estación de televisión, así que yo hacía mi primera hora de radio en vivo, salía ‘esmanda’o a las 6:50, sorteando los tapones, hacía Super Chef Celebrities hasta casi al mediodía, y de ahí me reintegraba a Noticentro, hacía una asignación por la tarde, trabajaba el ‘en vivo’ a las 4:00 de la tarde, y cuando salía a las 6:00, regresaba a NotiUno para ver que, de las noticias que no perdían vigencia, grabar unas entrevistas para pasarlas en la segunda hora del ‘en vivo’ de la emisora y así poder ausentarme. Así que las dos semanas que estuve en la competencia, salía de casa a las 5:00 a.m. y regresaba a las 8:00 p.m. Fue cansón”, reveló.

Normando reconoció que a pesar de la jornada agotadora, la experiencia detrás de la estufa fue inigualable: “Me frustro porque yo me lo estaba disfrutando”.

Igualmente, el periodista resaltó que compartir el set con las otras personalidades fue un privilegio.

“No conocía ninguno de los influencers, pero sí conocía a Yasmín Mejías y ‘Bizcocho’, que me emociona muchísimo porque tener a estas figuras tan queridas de la pantalla, coincidiendo con los 70 años de la televisión puertorriqueña, es espectacular. Y en el caso de ‘Bizcocho’, él empezó aquí en Wapa en el 1967, año en que ni yo había nacido”, expresó.

Pero pese a no conocer a los creadores de contenido, como Angie Rivers, Adri Filomeno, Kedward Avilés y Gabriela Quiñones, aseguró que los mismos, “tuvieron la bondad de dejarse querer bien rápido”.

“Nos acomplamos, hacíamos chiste, vacilábamos mucho, y tienen una virtud que yo no tengo: ellos son ‘multitasking’, hacen muchas cosas con mucha facilidad”, aseguró.

“Super Chef Celebrities 2″ continúa hoy viernes, a las 7:00 de la noche, con su tercer ciclo, donde se comenzará a ver quiénes siguen en ruta por el “Pilón de Oro” y quiénes se quedarán en la “Línea de Fuego”.