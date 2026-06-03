NotiCentro al Amanecer celebra este viernes 26 años en el aire
El programa se transmitirá en vivo desde El Escambrón en San Juan.
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NotiCentro al Amanecer (Wapa Television) celebra este viernes 26 años ininterrumpidos con una edición especial de celebración, en vivo desde El Escambrón en San Juan.
En el programa, que comienza a las 5am y se extenderá hasta las 10am, habrá muchas sorpresas e invitados especiales. Durante ese periodo, la audiencia podrá recordar momentos históricos y recuentos de sucesos que forman parte de NotiCentro al Amanecer. La producción contará con música en vivo, artesanos, helados y piraguas para los presentes. Para los amantes de las mascotas, habrá un desfile de modas de trajes de baño y ropa para perros, y recibirán la visita de colaboradores.
“NotiCentro al Amanecer ha estado al lado de las familias de varias generaciones que han crecido junto a nosotros. Es el referente de información noticioso que por más de dos décadas se ha mantenido como el programa matutino líder en el corazón de los televidentes. Agradecemos a todo el equipo que forma parte de este proyecto y al público que lo recibe. Invitamos a todo el que desee compartir con nosotros esta celebración a que se dé cita o nos reciban en sus hogares como cada mañana”, dijo por escrito Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión.