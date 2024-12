Bajo el lema “Level Up” (Elevar el nivel), WAPA Televisión celebró anoche su “Upfront”, en el que presentó un adelanto de la programación que ofrecerá en el 2025.

La emisora anunció que el próximo año comenzará con la cobertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián como el canal oficial del evento. De igual manera, el equipo de NotiCentro presentará todos los detalles de la toma de posesión del nuevo gobierno. En el 2025, las 46 horas de noticias semanales se extenderán a 50 ya que el noticiario de las mañanas, Noticentro al Amanecer, que celebrará 25 años de llegar a los hogares, amplía su alcance con la inclusión de Amanecer Fin de Semana, brindando información de calidad los siete días de la semana.

El equipo de Tu Tiempo también será parte de la historia con los meteorólogos certificados, liderados por Ada Monzón junto a Suheily López y Carlos Omar Rivera. La jefa de meteorología, quien además es representante de la NASA y del Comité de Cambio Climático, presentará cobertura de la misión Artemis II, que marca el regreso de humanos a la Luna.

Con más de 75 horas de programación de noticias y entretenimiento, la producción local seguirá siendo protagonista y eje central de WAPA. Pégate al Mediodía, Viva la tarde, Lo Sé Todo, Los Datos son Los Datos, Cuarto Poder, El Remix, Ahí Está la Verdad y La Reunión seguirán presentando el contenido que los han hecho líderes. Además, en el 2025 continúa Súper Chef Celebrities. Puerto Rico es cuna de talentos, por esto, este año que está por comenzar, un nuevo formato musical llegará a la pantalla de WAPA.

En cuanto a las series internacionales, el público podrá disfrutar de la nueva temporada de Fruto Prohibido y el estreno de Red Roses, Génesis, Reyes, el drama musical Leandro, Pantanal y La Novia de Estambul, entre otras. En el caso de las norteamericanas, regresan Law & Order: Unidad de Crímenes Sexuales, FBI Most Wanted, NCIS, NCIS Hawaii, NCIS L.A., The Good Doctor, New Amsterdam, S.W.A..T, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Fire y CSI Vegas, entre otras.

Los películas de Hollywood también se verán por WAPA, entre ellas Barbie, Transformers: Rise Of The Beasts, Meg 2, Wonka, Magic Mike: Last Dance, Aquaman, Blue Beetle, The Flash, Godzilla, Winks y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.