Firmes en su compromiso de educar, inspirar y conectar a la comunidad puertorriqueña y estadounidense.

Así se encuentra NotiCentro tras arrancar hoy, martes, una cobertura especial multiplataforma dedicada a la misión Artemis II con la meteoróloga en jefa de Wapa Media, Ada Monzón, en las que llevarán los detalles que marcarán el histórico regreso de los seres humanos a sobrevolar la Luna.

Tras la triunfadora cobertura del Artemis I en 2022, que le concedió a Wapa Media un premio Emmy, el taller de noticias vuelve con el proyecto especial bajo el título “Yo Soy Artemis II: Hacia la Luna”, donde presentará los acontecimientos de la misión que representará un nuevo capítulo en las ciencias y la innovación espacial, y que incluirá el lanzamiento tripulado con cuatro astronautas.

“Esta cobertura pretende despertar vocaciones en jóvenes interesados en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), visibilizar el talento y la capacidad de los puertorriqueños en la industria aeroespacial, y demostrar cómo la ciencia y la innovación impulsan el desarrollo económico”, sostuvo Monzón, en declaraciones escritas, quien asegura que este suceso también hará historia dado que la misión espacial llevará a la primera mujer y el primer hombre afroamericano a la Luna.

“Para mi será un privilegio presenciar y transmitir ese momento que marcará la historia para esta y las próximas generaciones”, agregó la puertorriqueña.

Como parte de esta cobertura, NotiCentro ha establecido una alianza con el Dr. Gerardo Morell, director del Consorcio de NASA en Puerto Rico, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, así como con el equipo científico del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, con el objetivo de ofrecer una cobertura rigurosa, educativa y accesible para todo el público.

NotiCentro informó que estará reportando desde Puerto Rico, y directamente desde Cabo Cañaveral, a partir del 5 de febrero, acercando a las comunidades locales e internacionales a las ciencias y la astronomía, de cara a la primera ventana de lanzamiento, que está programada del 6 al 11 de febrero.

“Con el lanzamiento de la misión Artemis, NotiCentro presentará nuevamente una cobertura especial y exhaustiva que refleja el compromiso incansable de nuestro equipo de Tu Tiempo por acercar la ciencia, la exploración espacial y sus impactos a la audiencia puertorriqueña tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Más allá de reportar los hechos del lanzamiento, hemos preparado contenido sobre el contexto, análisis y conexiones con nuestra comunidad, que combina el rigor informativo con la pasión de contar este acontecimiento histórico desde todos sus ángulos”, añadió Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión, en un comunicado de prensa.

La cobertura está disponible en todas las ediciones de NotiCentro, los siete días de la semana.