En momentos difíciles para el país donde se hace un llamado a la prudencia y a mantenerse en su hogar, NotiCentro creó una campaña de orientación para los televidentes. La primera fase, que comienza a transmitirse hoy en televisión y en toda la plataforma digital de Wapa, contiene sobre 20 mensajes de reporteros. Los temas son variados e incluyen recomendaciones de qué hacer para evitar el contagio y propagación, cuáles son los síntomas y qué debes hacer si estás enfermo. Sin embargo, reconociendo que se necesitan opciones de entretenimiento, los reporteros también ofrecen sus consejos de cómo invertir el tiempo individual y familiar.

Todas las cápsulas terminan con una exhortación a compartir lo que está haciendo cada persona para detener la propagación y cualquier idea de lo que pueden hacer los demás durante este tiempo de cuarentena compulsoria. Usted puede enviar el suyo con el hashtag #CoronavirusPR y podrían presentarlo en pantalla.

Otro de los esfuerzos educativos del Departamento de Noticias de Wapa es la orientación con expertos que puedan contestar dudas directamente de la ciudadanía que se logró con éxito la semana pasada. Por lo tanto, mañana, NotiCentro al amanecer de 5:00 a.m. a 9:30 a.m. tendrá una edición especial, en colaboración al Colegio de Médicos Cirujanos, tomando las precauciones preventivas recomendadas. En esta ocasión, habrá un centro de llamadas disponible de 6:00 am a 9:00 am, donde estarán los profesionales de la salud y también representantes del gobierno que contestarán dudas a los ciudadanos sobre la orden ejecutiva de la Gobernadora. Los números telefónicos se anunciarán en pantalla.

¨Desde antes que el coronavirus fuera una amenaza directa para Puerto Rico, ya estábamos informando lo que ocurría en el mundo con esta situación. Ahora, que ya es latente en nuestro país, es nuestra responsabilidad mantener a los televidentes informados con la realidad de lo que ocurre. Ahora más que nunca es importante que se aseguren de recibir las noticias de fuentes confiables, seguir las recomendaciones y hacer nuestra parte. Si todos colaboramos, nos protegemos mejor¨, dijo Rafal Lenín López, director de Noticias de Wapa.