Los cambios, las renovaciones de contrato y las nuevas integraciones continúan en las ediciones de “Noticentro” (Wapa). Este viernes se anuncia la llegada de las jóvenes periodistas Alanis Quiñones y Reina Mateo a las ediciones de fin de semana. Igualmente el experimentado periodista Felipe Gómez Martínez se une a Sylvia Verónica Camacho como presentador de las noticias los sábados y domingos.

Reina Mateo comenzó en Wapa Televisión en el 2018 en el programa de internado para estudiantes de periodismo. Gracias a su desempeño, tuvo la oportunidad de obtener la plaza de Productora Asociada de Noticias y, posteriormente, fue promovida a Coordinadora de Edición para todas las ediciones de “NotiCentro”.

“Me siento orgullosa de unirme a este gran equipo de reporteros, quienes han sido mis compañeros por los pasados años. ‘Noticentro’ ha sido mi escuela y mi casa. Tener la oportunidad de ejercer la profesión que me apasiona en el lugar que me ha visto desarrollar profesionalmente es un privilegio para mí”, comentó por escrito la reportera.

Alanis Quiñones, por su parte, quien recién se graduó de periodismo de la Universidad Sagrado Corazón, cuenta con experiencia en el campo de las comunicaciones como reportera y productora de medios universitarios y medios locales. También se ha desempeñado como reportera en la cadena CBS Puerto Rico y como corresponsal de CBS para afiliadas en Estados Unidos.

“Mi compromiso con los televidentes es presentarles los acontecimientos locales e internaciones con verticalidad, seriedad y con sensibilidad. Me honra unirme a este gran equipo de profesionales que he admirado desde niña y con el que ansío aprender cada día”, señaló la reportera, quien fue nombrada luego de trabajar como productora web en el área digital de “Noticentro”.

Rafael Lenín López, vicepresidente y director de noticias, se mostró esperanzado con estos reclutamientos.

“Hace 21 años a nuestro Departamento de Noticias llegaron rostros nuevos que hoy día son periodistas reconocidos y respetados en la profesión. Ha pasado mucho tiempo para que nuestro equipo tenga una inyección similar, lo cual nos fortalece y renueva nuestro compromiso con el periodismo en Puerto Rico. Para mí es importante dar oportunidad a una nueva generación de periodistas, y más satisfactorio aún es permitir el crecimiento dentro de nuestra redacción, compromiso que he asumido desde que estoy en el cargo hace tres años en todas las áreas de nuestra operación”, expresó.

Dan la bienvenida a Felipe Gómez Martínez

El Felipe Gómez Martínez, quien se unió al equipo de “Noticentro” en el 2018, será el nuevo presentador de las ediciones sábado y domingo a las 5:00 p.m., junto con Sylvia Verónica Camacho. También le dará continuidad al resumen semanal que se transmite por Wapa y Wapa América los sábados a las 10:30p.m..

“Mi compromiso con el periodismo va de la mano con el alto grado de respeto que le tengo a los televidentes y a la verdad. Así me he esforzado en cada noticia trabajada durante los 37 años que he ejercido esta profesión. Por esa razón, considero un enorme privilegio poder llegar a los hogares en Puerto Rico y el exterior para presentar las noticias que acontecen aquí y en todo el mundo, y que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Estar al frente de un noticiario conlleva una gran responsabilidad personal y profesional con el pueblo que nos honran con su sintonía, y me motiva significativamente poder hacerlo junto con Sylvia en unas ediciones de noticias tan importantes como ‘Noticentro’ sábado y ‘Noticentro’ domingo”, afirmó Gómez Martínez.

Felipe Gómez se integrará como presentador desde este fin de semana, mientras que Alanis Quiñones y Reina Mateo se unirán a Orlando Rivera a partir del 17 de julio.