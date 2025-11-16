No es magia: La tercera entrega de la saga del mago ladrón “Now You See Me” superó a la esperada película de acción “The Running Man” en la taquilla norteamericana este fin de semana. “Now You See Me 3”, de Lionsgate, recaudó 21.3 millones de dólares, mientras que “The Running Man”, de Paramount, obtuvo 17 millones, según estimaciones de los estudios el domingo.

“Now You See Me 3”, cuyo coste de producción se estima en 90 millones de dólares, llega casi 10 años después de la segunda película. Incluyendo la venta de entradas en 64 territorios internacionales, se estima que su estreno mundial rondará los 75.5 millones de dólares. Al comienzo del fin de semana, se preveía una competencia más reñida entre los dos estrenos.

“Sinceramente, hace unos diez días no me veía como número uno del fin de semana”, declaró el domingo Kevin Grayson, presidente de distribución mundial del grupo cinematográfico de Lionsgate. “Pero conforme se acercaba el estreno y la venta de entradas empezó a dispararse, vimos que se avecinaba una reñida competencia. Y el sábado por la mañana nos distanciamos del primer puesto”.

Grayson afirmó que esto demuestra no solo el éxito de la franquicia, sino también las estrategias de marketing y publicidad que “nos ayudaron a posicionarnos para mantenernos en cartelera durante toda la temporada navideña”.

Las dos primeras películas de la saga “Now You See Me”, estrenadas en 2013 y 2016, recaudaron más de 686 millones de dólares en todo el mundo. Esta entrega, dirigida por Ruben Fleischer, cuenta con el regreso de los “Cuatro Jinetes” originales: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco, e incorpora a tres jóvenes magos: Dominic Sessa, Ariana Greenblatt y Justice Smith. Ya se está trabajando en una cuarta película.

Las críticas en Rotten Tomatoes fueron mixtas, con un 59% de aprobación. Según las encuestas de PostTrak, el público fue un poco más positivo, con un 63% que afirmó que la recomendaría sin duda.

Las puntuaciones del público fueron ligeramente inferiores para “El Corredor”, con un 58% de recomendaciones. Ambas películas obtuvieron una calificación de B+ en CinemaScore, pero la franquicia tuvo mayor aceptación. Una diferencia clave es que las mujeres representaron una mayor proporción del público de “Los Ilusionistas” (54%), mientras que solo constituyeron el 37% de los compradores de entradas para “El Corredor”.

Edgar Wright dirigió y coescribió “The Running Man”, la segunda adaptación de la novela de Stephen King, publicada por primera vez en 1982. La primera película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, se estrenó en 1987 con críticas mixtas y una tibia acogida en taquilla, recaudando tan solo 38 millones de dólares frente a un presupuesto de 27 millones. La nueva versión está protagonizada por Glen Powell, quien cuenta con una exitosa trayectoria en taquillazos, desde la comedia romántica “Anyone But You” hasta “Twisters”.

Paramount Pictures estrenó “The Running Man” en 3,400 salas de Estados Unidos y 58 mercados internacionales. A nivel mundial, recaudó 28.2 millones de dólares, con un presupuesto estimado de 110 millones.

El otro estreno del fin de semana, “Keeper”, la tercera película del director de “Longlegs”, Oz Perkins, fracasó estrepitosamente con 2.5 millones de dólares y una calificación D+ en CinemaScore. Sin embargo, como adquisición de Neon, no se puede considerar un desastre.

El tercer puesto fue para “Predator: Badlands” con 13 millones de dólares en su segundo fin de semana, seguida de “Regretting You” en cuarto lugar con 4 millones. “Black Phone 2” completó el top cinco con 2.7 millones de dólares, alcanzando un total nacional de 74.7 millones tras cinco semanas en cartelera. Anticipándose al estreno del musical de gran presupuesto “Wicked: For Good”, que llega la próxima semana, Universal Pictures reestrenó “Wicked” en 2,195 salas, donde recaudó 1.2 millones de dólares, quedándose a las puertas del top 10. Se espera que la taquilla repunte considerablemente con el estreno de “Wicked 2”, seguida de “Zootopia 2” antes del Día de Acción de Gracias. Paul Dergarabedian, de Comscore, afirmó que podría ser uno de los periodos de cinco días más taquilleros de la historia durante el fin de semana de Acción de Gracias.

“Tras un octubre desastroso, con la menor recaudación en décadas, esto es solo el comienzo”, declaró Dergarabedian. “Nunca es tarde para impulsar la taquilla”.

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

Con la publicación de las cifras definitivas de taquilla nacional el lunes, esta lista incluye la estimación de venta de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Now You See Me: Now You Don’t,” $21.3 million.

2. “The Running Man,” $17 million.

3. “Predator: Badlands,” $13 million.

4. “Regretting You,” $4 million.

5. “Black Phone 2,” $2.7 million.

6. “Nuremberg,” $2.6 million.

7. “Keeper,” $2.5 million.

8. “Sarah’s Oil,” $2.3 million.

9. “Bugonia” and “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”," (tie) $1.6 million.