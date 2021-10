La ausencia de Alejandra Espinoza en Nuestra Belleza Latina debido a su estado complicado de salud se hizo sentir anoche en el programa.

Giselle Blondet, quien es jueza del programa, ocupó el lugar de Espinoza tras una improvisación de última hora, no antes de, junto al equipo, formar una cadena de oración por su pronta recuperación.

“Le doy gracias (a Dios), porque Ale está en el proceso de recuperación y simplemente quiero que cada uno de nosotros valoremos cada segundo de los momentos que estamos viviendo y los vivamos con agradecimiento. Yo, por mi parte, hago esto con todo el amor del mundo por alguien que quiero mucho, que apoyé desde el principio y, chicas, de esto se trata este programa. De esto se trata. Así que, le pido a papá Dios que nos ilumine a todos, que nos ayude, que nos acompañe, que nos ponga las palabras correctas, que este sea el mejor programa porque yo de corazón se lo dedico a Alejandra. Gracias a todos y papá Dios gracias a ti”, rezó la puertorriqueña con la voz entrecortada.

Ya en vivo, Blondet reiteró su apoyo a la presentadora mexicana y le aseguró al público que está “bien” y en su casa.

“Ya ustedes han visto en todas partes que nuestra querida Alejandra Espinoza ha tenido una situación de salud y en este momento lo más importante y quiero que ustedes sepan es que ella está bien, está en su casa y seguramente nos está viendo. Y yo hoy me he vuelto a poner mi vestido de conductora de Nuestra Belleza Latina para apoyarte Alejandra como lo he hecho desde el día que te conocí. Te mando un beso, te adoro”, dijo Blondet.

Por su parte, Espinoza agradeció la muestra de cariño de su colega mediante las redes sociales.

“Gracias, Giselle, por ayudarme hoy con el show y también gracias a quienes ustedes no ven, pero hacen este gran show posible y estar pendiente de mi salud. Son lo máximo”, escribió la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina.