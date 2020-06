Netflix llegó con un nuevo catálogo para junio, pero no todas sus ofertas fueron bien recibidas por el público. La vigente pandemia del coronavirus ha brindado mayor tiempo a los usuarios de esta plataforma de streaming para disfrutar de los contenidos que ofrece. Sin embargo, las críticas que ha recibido una película nueva ha sido tan negativa que obtuvo un sorpresivo 0% de aprobación en el sitio web de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes.

Se trata de la nueva película “The Last Days of American Crime”. Hasta el momento, se han compartido más de 24 críticas de la cinta en Rotten Tomatoes y ninguna de ellas es positiva. El puntaje de audiencia para la producción original de Netflix es ligeramente más auspiciosa, ubicándose en un 26% por debajo de las 141 calificaciones de usuarios.

Estrenada en Netflix el 5 de junio, “The Last Days of American Crime” se basa en la novela gráfica del mismo nombre de Rick Remender y Greg Tocchini, que se publicó en 2009. La historia se desarrolla en un futuro próximo, donde el gobierno tiene la posibilidad de transmitir una señal que haría imposible que una persona cometa delitos. Su elenco incluye a Édgar Ramírez, Anna Brewster, Michael Pitt, Sharlto Copley, Sean Cameron Michael y Mohammad Tiregar.

Con un puntaje de 0% en Rotten Tomatoes, “The Last Days of American Crime” se une a una lista que incluye cintas poco valoradas como “Superbabies: Baby Geniuses 2”, “Redline“, “Cabin Fever“, “Max Steel“, “Gotti“ y “The Ridiculous 6“. La serie original de Netflix “The I-Land” también obtuvo el mismo tipo de crítica el año pasado.

A pesar de este panorama, las críticas desfavorables no evitan que los suscriptores de Netflix vean “The Last Days of American Crime”, ya que actualmente se encuentra dentro de la lista de las 10 principales películas de la plataforma. Lo mismo sucedió el mes pasado en Estados Unidos con “John Henry”, la cual obtuvo el 0%, pero logró llegar al puesto No. 2 en el Top 10 de Netflix.