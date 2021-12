El gran entusiasmo resulta notorio en las experimentadas periodistas Celimar Adames, Deborah Martorell y Nuria Sebazco al hablar de la propuesta de “Las noticias al mediodía”, que estrena hoy por TeleOnce.

Dentro de la dinámica en los días recientes para poner en marcha el proyecto, resaltaron el compañerismo que las ha unido en la intención de brindar una oferta con un balance entre el acontecer noticioso e información práctica que abarque diversos ámbitos del diario vivir.

“Cuando lo haces con personas con la trayectoria de Deborah y Celimar es fácil, bien fácil, y te ilusiona el proyecto”, afirmó Nuria. “De hecho, venir para acá y saber que ellas dos eran parte de la ecuación hizo mi transición mucho más fácil, porque sabía que no me tiraba al vacío, sino que venía apoyada de dos veteranas, y eso siempre es un factor importante a considerar porque hace más fácil tu trabajo, pero también le da credibilidad al proyecto. Eso es justamente lo que necesitamos”, añadió la comunicadora, quien en el verano dio el salto de Telemundo, al nuevo canal.

PUBLICIDAD

Relacionadas Celimar Adames y Wapa TV llegan a un acuerdo en la demanda

Celimar, por parte, resaltó la ilusión que prevalece más allá del tiempo de experiencia.

“Creo que no importan los años que pasen, uno siempre guarda esa ilusión, y cuando es un proyecto nuevo, y sobre todo porque aquí en TeleOnce, la carga que trae la producción nueva, después de todo lo que pasó… es espectacular, es como una magia”, dijo la periodista, quien luego de 28 años renunció a sus funciones en Wapa TV, canal con el que enfrentaba un pleito legal por discrimen por género y edad. “La energía, el entusiasmo, el ánimo, las ganas de hacer las cosas bien. Eso es contagioso. No importan los años que pasen, empezar un proyecto ha sido siempre para mí una ilusión. Es como renovar ese compromiso que uno tiene con el público”, añadió.

Por otro lado, Deborah Martorell resaltó lo que será el contenido. “Es ameno, variado, tomando en cuenta las necesidades del público”, dijo, y similar a sus compañeras, valoró la conexión para trabajar juntas. “Hay nervios”, confesó. “Es verdaderamente emocionante. Es un reto porque es empezar de nuevo, pero es un equipo espectacular. Como dijo Celimar, llegamos aquí y tenemos un equipo técnico tan ilusionado, que nos da tanto apoyo. Todos quieren que todo siga adelante. Hay mucha energía. Hay un grupo de periodistas jóvenes que son espectaculares. Son maravillosos. Son unos seres increíbles. Un compañerismo que no hay palabras para describirlo”, resaltó la meteoróloga, quien también concluyó sus funciones en Wapa TV en junio.

Dentro de su formato tipo revista, “Las noticias al mediodía” presentará temas de salud, entretenimiento y tecnología, con expertos en la materia. También, abordarán temas de turismo, finanzas, salud veterinaria y temas dirigidos a la población de la tercera edad, entre tantos otros.

PUBLICIDAD

Martorell apostó al conocimiento de los expertos invitados para nutrir el formato. “Vamos a tener muchas secciones bien variadas y bien agradables con personas que se integran, colaboradores quienes van a sorprender”, afirmó sin adelantar nombres. “Estoy bien contenta con una sección que llevaba mucho tiempo con ganas de hacerla. Se va a llamar ‘Vívelo verde’, donde vamos a tener todos los temas de seguridad en cuanto a cambio climático, cómo podemos poner nuestro granito de arena para mejorar el medio ambiente”, sostuvo.

Sebazco adelantó la intención de informar lo noticioso sin dejar de ser un espacio de entretenimiento.

“En todos los segmentos vamos a tener actualidad de lo que está ocurriendo en la calle, pero también la gente quiere un balance en términos de noticias. Todos los días nos llenan de tantas cosas negativas, y va a haber entretenimiento en este mismo formato”, aseguró, y mencionó que tendrán temas de familia. “También vamos a incluir al Recinto de Ciencias Médicas con relación a todas las investigaciones que se están realizando”.

Dentro de la ilusión, Celimar, quien afirmó que “vamos a repartir amor y cariño a través de la pantalla”, considera que “va a ser una alternativa extraordinaria porque el noticiario va a ser al mediodía, va a ser un proyecto de las 12:00, no de las 11:00. A las 12:00 tradicionalmente los canales han tenido cosas distintas más en el corte de entretenimiento, música y juegos, y nosotros vamos a traer una alternativa de información que sea dinámica sin dejar de traer un contenido que sea importante y pertinente para la vida de la gente”.

PUBLICIDAD

Una gran diferencia

Las telereporteras Celimar Adames y Deborah Martorell fueron enfáticas en estar a gusto con el nuevo ambiente laboral.

“Del cielo a la tierra…, pues sí… se nota una diferencia”, reiteró Celimar. En octubre de este año se anunció que la comunicadora y Wapa TV llegaron a un acuerdo que desestimó la demanda en proceso. De paso, la comunicadora reflexionó sobre la importancia de atreverse a ser vocal cuando se perciben circunstancias en desventaja.

“A mí me escribe mucha gente que se ha sentido inspirada porque ven que tú no tienes, necesariamente, que conformarte cuando no te sientes a gusto o crees que no se está reconociendo tu trabajo como amerita”, expresó enfática. “Si sientes en verdad que realmente llegaste a una calle sin salida, pues siempre hay una salida, siempre la hay”, sostuvo. “Los proyectos son nuevos y todos podemos poner nuestro insumo y nuestra opinión y se nos toma en cuenta”, añadió.

Deborah manifestó el aprendizaje de no temer a los cambios. “Es emocionante porque es como pintar en un canvas blanco. No importa la edad, es no tener miedo a volver empezar”.