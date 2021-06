La alegría que experimenta la compara con la emoción que despierta volver al barrio al que se pertenece.

“Es como cuando estás viviendo por San Juan y llegas a tu barrio otra vez”, manifestó la periodista Nuria Sebazco en reacción a la noticia de su nueva integración a TeleOnce, canal que fue su primer hogar profesional, cuando iniciaba la carrera hace cerca de 25 años. La movida hacia TeleOnce se confirmó esta mañana, por lo que ya no es parte del equipo de reporteros y reporteras de “Telenoticias” (Telemundo).

“Estoy muy agradecida de Telemundo por este tiempo que me dieron al aire, que me permitieron cubrir eventos de importancia para el canal y para el país”, afirmó. “Desde el primer día en que me llamaron, querían contar con mi trabajo y estoy más que agradecida por eso, sin embargo, cuando me hacen la oferta en TeleOnce, ¡Imagínate! Esa es mi casa y estoy de regreso. Estoy feliz”.

Volver a caminar por los pasillos y espacios de la redacción que antiguamente se conocía como “Las Noticias”, fue un pellizco a la añoranza.

“Cuando entré por el pasillo, me dio mucha nostalgia y no pude evitar tener muchas memorias en la mente, porque comencé alí teniendo 21 años, y ahí, entre mis compañeros veteranos, me hice periodista, bajo la dirección de Glamaris Valentín, que siempre fue mi guía en muchas cosas, y todavía lo sigue siendo. Regresar allí es una sensación única, es como regresar a la casa de uno”, subrayó.

En lo que sea necesario, ahí voy a estar. En la calle, y siempre tratando de hacerlo con profundo respeto y con interés de que la gente tome decisiones informadas” - Nuria Sebazco, periodista

La comunicadora se mantendrá con coberturas en la calle, abordando temas de hard news e interés humano. Para su fortuna, tendrá unas jornadas de trabajo desde temprano en el día, lo que le permitirá mantenerse de cerca en la crianza de sus dos hijos, un niño de nueve años, y una niña, de siete.

“Siempre trato de buscar la forma de tratar con respeto a la gente que entrevisto y me encanta darle voz a la gente, porque a través de nosotros, que una persona tenga servicio, o que una persona logre algo que no se le podía dar por las razones que fuera, y ser la voz de esa persona, es una recompensa para mí que no puedo explicar tampoco en palabras”, concluyó.