Para quienes han soñado con cantar en un gran escenario y demostrar su talento, esta es la oportunidad de dar el paso. Objetivo Fama anunció el inicio de sus audiciones presenciales en Puerto Rico para seleccionar a los participantes de su esperada octava temporada.

Tras el triunfo del venezolano Dionicio Matos en la pasada edición, una nueva generación de talentos tendrá la oportunidad de ingresar a la emblemática casa-estudio y competir por conquistar al público en galas semanales transmitidas por Telemundo y Estrella TV.

La producción ya inició su proceso de selección mediante audiciones digitales y ahora continúa con la fase presencial en la Isla, dirigida a personas de 18 años o más, sin límite de edad, que deseen demostrar su talento vocal y su presencia artística frente a las cámaras.

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Desde su estreno, Objetivo Fama se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de desarrollo artístico en la televisión hispana, sirviendo como punto de partida para numerosos talentos de la música latina.

La octava temporada promete continuar ese legado, reuniendo participantes de distintos orígenes en una experiencia intensa donde el talento, la disciplina y el respaldo del público serán determinantes para avanzar en la competencia.

La producción invita a todos los aspirantes a formar parte de esta nueva edición y demostrar que tienen lo necesario para ser la próxima gran voz de la música latina.

Fechas y lugares

San Juan

Colegio Universitario de San Juan 180 Ave. José Oliver, San Juan, PR 00918

Sábado, 13 de junio

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Ponce

Hard Rock Cafe Ponce – Hotel Aloft Ponce Carretera PR-2 Km. 228.9, Ponce, PR 00717

Sábado, 20 de junio

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Requisitos para participar

Los interesados deberán completar previamente su inscripción en:www.objetivofama.net/audiciones

Además, deberán presentar el día de la audición: