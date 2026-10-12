La producción de “Objetivo Fama 2026” explicó durante la sexta gala del programa por qué decidió descalificar a Fabyan Sánchez, quien protagonizó un nuevo incidente, esta vez, con su compañero Jay L. dentro de la casa-estudio.

Durante la transmisión por Telemundo, la producción presentó imágenes del altercado ocurrido en medio de una reunión para discutir asuntos relacionados con la limpieza y la convivencia entre los participantes.

Según lo mostrado, la situación escaló por parte de Sánchez, quien hizo gestos inapropiados, gritó insultos y utilizó expresiones que varios participantes consideraron discriminatorias y homofóbicas, entre ellas “cara de vieja bochinchera”.

PUBLICIDAD

Al abordar el incidente, la animadora Gil Marie López explicó que la convivencia y el respeto son condiciones fundamentales para permanecer en la competencia.

“La razón de ser de este programa es la música, la convivencia es parte fundamental de esta experiencia, pero no puede convertirse en una amenaza para quienes forman parte de ella”, expresó.

Como parte de la explicación, se mostró un video en el que Sánchez entró solo a una de las habitaciones de la casa-estudio para leer un mensaje de la productora Soraya Sánchez, quien le notificó que quedaba descalificado de inmediato por incumplir por segunda ocasión las reglas de convivencia.

“Reconocemos el talento de Fabyan, y hubiésemos querido otro desenlace en su paso por Objetivo Fama, pero la convivencia y el respeto son fundamentales en este ‘reality’ y lamentablemente, su comportamiento no estuvo a la altura de su talento”, añadió López.

La producción recordó así que no se trataba de la primera controversia del cantante. A principios de septiembre, pocos días después del inicio del programa, Sánchez protagonizó un fuerte enfrentamiento con D’ La Torre que estuvo a punto de terminar en una agresión física.

Su salida cambió una de las presentaciones

Sánchez tenía previsto interpretar esa noche “Nuestra Canción”, en la versión de Elvis Crespo y Jerry Rivera, junto a su compañero Alexis. Sin embargo, tras su descalificación, Tony ocupó su lugar para acompañar a Rivera en la interpretación.

Sheniel fue eliminada de la competencia

En la misma gala, el público decidió salvar a Valeva, mientras que Sheniel se convirtió en la eliminada de la noche. Por su parte, Mike y Victoria quedaron nominados.

Los seguidores pueden votar por su participante favorito a través de objetivofama.net. Cada persona puede votar una vez por hora y las votaciones cerrarán el jueves a las 7:00 p. m.