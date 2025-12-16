Tras “Objetivo Fama” anunciar su regreso a la televisión puertorriqueña luego de 15 años de ausencia, muchos se alegraron y mostraron su interés por aspirar a ser la próxima estrella de la música latina. Pero el límite de edad de los concursantes hasta los 30 años detuvo a varios de ver si ese sueño podría convertirse en realidad.

Luego de su conclusión el mes pasado con el triunfo de Dionicio Matos, se reveló que el “reality show” tendrá una octava temporada en Telemundo Puerto Rico el próximo año, esta vez sin límites al eliminarse la restricción de edad.

PUBLICIDAD

La productora Soraya Sánchez sostuvo que tomó la reciente determinación para permitir a futuros concursantes formar parte del proyecto que volverá en agosto de 2026, indicando que las audiciones que arrancan el próximo verano estarán abiertas para cualquier persona de 18 años o más que anhele tener una oportunidad sobre los escenarios.

“Habrá muchas otras cosas que vamos a anunciar, pero nos vamos esta próxima temporada sin límite de edad, a petición de esas personas que se encuentra entre los 30 y 40 años. Esto era una de las cosas que más nos han pedido”, indicó Sánchez en entrevista telefónica con Primera Hora.

La productora indicó que la decisión se dio en consenso con el equipo de trabajo, así como las posibilidades que han abierto las redes sociales, donde quedó claro que la edad no determina la calidad escénica del individuo.

“Hemos visto en programas como ‘America’s Got Talent’, shows como ‘The Voice’, hasta el mismo ‘Operación Triunfo’, donde el límite de edad simplemente decia que ya no podías, y la apertura que ha tenido el mundo digital, donde se ven gente que se ha convertido en estrellas sin importar los años que tienen, nos obligan a atemperarnos a la actualidad”, indicó.

Sánchez destacó también que el límite de edad estuvo vigente en la edición que culminó en noviembre tras los cambios drásticos que tuvo, como la integración del “streaming” a largo plazo en la casa estudio, así como la prueba de fuego de una audiencia distinta a la de dos décadas atrás.

PUBLICIDAD

“Ahora que ya vivimos el regreso de ‘Objetivo Fama’, como grupo, entendimos que la edad era algo que se quedaba corto y por eso decidimos dejar eso atrás, porque no es cuestión de edad, es cuestión de un sueño, y esto es un ‘show’ para alcanzar un sueño y creo que salir de esta restricción lo compagina perfectamente”, aseguró.

“Vamos por el buen camino”

Sánchez también manifestó su orgullo y agradeció el apoyo de su equipo por lograr que “Objetivo Fama” se presentara como parte de la oferta oficial a la que apostó Telemundo Puerto Rico en el “Upfront 2026″, donde aseguraron que su programación aspira abordar los temas que resuenan en la cotidianidad boricua.

“Trabajamos para esto. Querían sentar las bases del programa, ver que el mismo tuviera vigencia en esta nueva era de las comunicaciones y las plataformas sociales, así que este es nuestro mayor logro, del que nos sentimos orgullosos todos los que trabajamos este proyecto, que logramos confirmar que el producto es uno vigente, no importa si el mismo se transmitió hace dos meses, o hace 15 años”, sostuvo la empresaria.

“Lograr que el proyecto vuelva una vez más significa que vamos por el buen camino, así que estamos bien contentos de que esto se logre no sólo con Telemundo, sino con todos nuestros socios, como Estrella TV y el ‘Fast Channel’ de Roku”, destacó.