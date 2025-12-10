De buscar ser la próxima estrella de la música latina, ahora vuelve más “relax” y con las ganas en “high” para disfrutar y dejarlo todo en la tarima.

Así está el cantante Dionicio Matos, quien se reencontró con sus 19 excompañeros de “Objetivo Fama” y arrancó los preparativos para el concierto final que tendrá lugar este domingo, 14 de diciembre, en el Coca Cola Music Hall de San Juan.

El ganador de la séptima edición de la competencia musical de Telemundo compartió su alegría de regresar a la Casa Estudio y llevar una vez más la camiseta que usó para desarrollarse en el escenario y conquistar al público que dijo presente en el Bellas Artes de Caguas por 14 semanas y volver a la carga, ahora desde la arena ubicada en el Distrito T-Mobile.

“Mi mente me está llevando a agosto, a septiembre, a los días de octubre cuando la pasé también aquí, en esta casa, y saber que este fin de semana tendría una oportunidad de oro en el segundo escenario más importante de este país, con 19 personas talentosas, con un montón de gente que apoya este proyecto, que me apoya a mí”, expresó en entrevista telefónica con Primera Hora el venezolano, quien manifiesta su euforia de subir a la misma tarima donde importantes figuras del mundo artístico lo han hecho.

“El día que fui a un evento de San Juan Moda me acerqué a la tarima para ver lo que veían ellos y se me pararon los pelos. Me dije: ‘ya quiero que llegue ese día’. Las expectativas son altas no sólo para el público, pero también para nosotros, los artistas que vamos a estar allí y yo agradezco a Dios por eso”, destacó el intérprete de 30 años.

A cinco semanas de convertirse en ganador de “Objetivo Fama”, Dionicio reveló que está listo para regresar con sus compañeros a dar el máximo y compartir la tarima con su colega Anaís Martínez, con quien expresó sentirse privilegiado de ver en todo su apogeo.

“Nosotros estamos empeñados en llevar las canciones más icónicas que hicimos en la competencia, vamos a hacer duetos, vamos a hacer tríos, les vamos a llevar cositas nuevas a la tarima. Queremos darle a la gente lo que les gustó, por lo que se pegaron sábado a sábado a la pantalla chica. Queremos hacer lo que nos gusta y llevarle a la gente lo que les gusta”, manifestó.

Recibido como todo un ganador

Dionicio aseguró sentirse en las nubes por el cariño recibido no solo de la audiencia general, pero también de integrantes de la industria del entretenimiento, quienes reconocieron el esfuerzo que puso en la competencia televisiva.

“Ha sido maravilloso no solo por lo que he vivido, pero también por el cariño de la gente, su trato, todo lo que me han dicho; todo eso me hizo sentir merecedor de ese triunfo, y eso es tan lindo, eso vale más que cualquier otra cosa”, manifestó el cantante, quien reveló que ha visitado distintos municipios de la Isla, siendo su favorito Santa Isabel, hogar de su compañero de competencia Cristian Diana Alomar.

“Aunque Cristian, que es de Santa Isabel, fue el primer finalista, los santaisabelinos me recibieron como si yo fuera su ganador predilecto, esa gente fue espectacular”, dijo al destacar que anhela volver a Ponce, tierra de la diva Ednita Nazario.

Dionicio también compartió que abraza su nueva etapa artística y ya se encuentra trabajando con su primer proyecto discográfico, con el que busca combinar la experiencia previa en el “reality”, así como empezar a demostrar su esencia.

“Todavía me cuesta comprender todo lo que estoy viviendo”, destacó. “Yo trabajé para esto, pero esto me llevó a darme cuenta de que vivo en ese momento donde me dicen, ‘mira lo que han hecho para ti, ese homenaje es para ti, mira lo que escribieron por ti, para ti’, ahora estoy en el proceso de creérmelo”.

El venezolano asegura que en esta nueva faceta también se encuentra abierto para colaborar con algunos exparticipantes que, más allá de cantar, también le meten a la composición y producción.

“Yo no escribo nada, no se me da, pero tenemos una persona como Valente, alguien como Santiago, Andrea, hasta la misma Vicky, que son gente que llegaron más que preparadas, que no vinieron a jugar con carritos, pero me encantaría compartir mi oportunidad con ellos”.

Los boletos para “Objetivo Fama: El Concierto” están disponibles en Ticketera.