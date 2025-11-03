La séptima edición de “Objetivo Fama” llegó a su fin esta noche con la selección del venezolano Dionicio Matos como ganador. Según aseguraron las animadoras Gil Marie López y Jimena Gállegos, se emitieron más de 2 millones de votos.

Dionicio se impuso de esta manera a los otros tres competidores, Cristian Diana (segundo lugar), Yancy Abril (tercera) y Sheila Miranda (cuarta), y obtuvo el gran premio de $50 mil y un contrato discográfico con Duars Entertainment, luego de 14 semanas probando su talento en el regreso del “reality show” tras un hiato de dos décadas.

La gala, efectuada como toda la temporada desde el Centro de Bellas Artes de Caguas y en una transmisión en vivo por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV en Estados Unidos, contó como se anunció con la participación de los seis pasados ganadores de la competencia: Janina Irizarry, ganadora de la primera temporada en 2004, Anaís Martínez (2005), Marlon Fernández (2006), Juan Vélez (2007), Cristina Eustace (2008) y Fabián Torres (2009).

La final arrancó con los concursantes cantando el tema “Mejor que ayer”, de Diego Torres. El formato de la gala expuso a los finalistas a presentarse en solitario y en dúos entre ellos, con algunos de los pasados ganadores y otros invitados.

Así las cosas, el público disfrutó de las interpretaciones de Cristian y Sheila cantando “Escapemos”, que hicieron famosa Jennifer López y Marc Anthony; seguidos por Yancy y Dionicio con “Si no te hubiera conocido”, recordada en voces de Cristina Aguilera y Luis Fonsi.

Entonces llegó un momento de mucha emotividad con la interpretación de Marlon, ganador de la tercera edición, de “Preciosa”, de Rafael Hernández, en la versión que popularizó Marc Anthony.

A continuación, los cuatro finalistas tuvieron la oportunidad de demostrar sus capacidades vocales en solitario: Sheila con “Luna”, de Ana Gabriel; Yancy con “Regreso a mí”, de Toni Braxton; Dionicio con “Un buen perdedor”, de Franco de Vita; y Cristian con “El triste”, de José José en la version de Marc Anthony.

Otro momento emotivo y muy aplaudido de dio con el regreso a los escenarios de la segunda ganadora de “OF”, Anaís, que cantó “Déjala correr”.

En esta etapa, los finalistas regresaron para cantar en dúos especiales:

Sheila y Jimena con “De mí enamórate”

Dionicio y Denise Quiñones en “Para decir adiós”

Cristian con Ana Isabel en “Yo te recuerdo”

Yancy junto a Anaís en “Huele a soledad”

Y antes de conocerse el nombre del vencedor de la competencia se dio uno de los momentos más esperados y emocionantes para la fanaticada con la reunión en tarima, por primera vez, de los seis ganadores previos de “Objetivo Fama”, que tomaron el escenario para interpreter el éxito de Marc Anthony “Así como hoy”.